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Torba yasa 2024 maddeleri: 3600 ek gösterge ve taşerona kadro ne zaman çıkacak? 2. torba yasa Meclis'te onaylandı mı, son gelişmeler ne?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tartışılan ve kamuoyunun merakla takip ettiği 2024 Torba Yasa teklifi, emeklilikten işsizlik sigortasına, sosyal güvenlik düzenlemelerinden istihdama kadar birçok önemli değişikliği içeriyor. Bu geniş kapsamlı yasa teklifi, özellikle emeklilik ikramiyeleri, taşerona kadro, 3600 ek gösterge, ev kadınlarına emeklilik ve SSK-Bağkur prim eşitlemesi gibi konularda dikkat çekici düzenlemeler öneriyor.

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Giriş Tarihi 06 Mart 2024, 09:49 Güncelleme 06 Mart 2024, 09:50
Torba yasa 2024 maddeleri: 3600 ek gösterge ve taşerona kadro ne zaman çıkacak? 2. torba yasa Meclis’te onaylandı mı, son gelişmeler ne? 1

Türkiye'de çalışma hayatını ve sosyal güvenliği derinden etkileyecek olan 'Torba Yasa' gündemde büyük bir heyecan yaratıyor. İçeriğinde emeklilerden Bağ-Kurlulara, ev kadınlarından çalışanlara kadar geniş bir yelpazede düzenlemeleri barındıran bu yasa, pek çok kesimin beklediği çözümleri sunmayı amaçlıyor.

Torba yasa 2024 maddeleri: 3600 ek gösterge ve taşerona kadro ne zaman çıkacak? 2. torba yasa Meclis’te onaylandı mı, son gelişmeler ne? 2

Emeklilik İkramiyelerinde Artış
Torba yasa kapsamında, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen 2 bin TL'lik ikramiyenin 3 bin TL'ye çıkarılması planlanıyor.

Torba yasa 2024 maddeleri: 3600 ek gösterge ve taşerona kadro ne zaman çıkacak? 2. torba yasa Meclis’te onaylandı mı, son gelişmeler ne? 3

TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen bu düzenleme, emeklilerin bayramlarda alacakları ikramiyenin artırılmasını sağlayacak. Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından, bu artış emekliler tarafından memnuniyetle karşılanacak.

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