SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat! Maaşlara %22 Zam + Fark!

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Temmuz ayına yaklaşırken, memurlar ve emekliler maaşlarına yapılacak zam oranını merakla bekliyorlar. Son iki ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %11,54'lük bir artış yapıldı. Fakat enflasyon verileriyle birlikte ortaya çıkan ipuçları, Temmuz ayındaki zammın %21'i aşabileceğini gösteriyor. Enflasyon verileri ve toplu sözleşme görüşmeleri ışığında, Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına %21'in üzerinde bir zam yapılması bekleniyor. Bu zammın kesin oranı, Haziran ayında açıklanacak enflasyon verisinin ardından netlik kazanacak. Peki, bu zam ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Refah payı eklenecek mi? İşte merak edilenler...