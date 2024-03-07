SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat! Maaşlara %22 Zam + Fark!

Ocak ayında maaşlarına yapılan artışın ardından, bayram ikramiyelerini de zamlı olarak almaya hazırlanan emekliler, gözlerini Temmuz ayındaki olası artışa çevirdi. Son iki ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik yapılan yüzde 11.54'lük artış, gelecek zam miktarına dair ipuçlarını sunuyor. Ancak, enflasyon tahminleri, Temmuz zammının boyutu konusunda daha net bir bakış açısı sunmaya başladı. İşte detayları...
Temmuz ayına yaklaşırken, memurlar ve emekliler maaşlarına yapılacak zam oranını merakla bekliyorlar. Son iki ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %11,54'lük bir artış yapıldı. Fakat enflasyon verileriyle birlikte ortaya çıkan ipuçları, Temmuz ayındaki zammın %21'i aşabileceğini gösteriyor. Enflasyon verileri ve toplu sözleşme görüşmeleri ışığında, Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına %21'in üzerinde bir zam yapılması bekleniyor. Bu zammın kesin oranı, Haziran ayında açıklanacak enflasyon verisinin ardından netlik kazanacak. Peki, bu zam ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Refah payı eklenecek mi? İşte merak edilenler...
Bu yıla yüzde 49.25 zam ile başlayan memurlar ve emekliler gözünü yılın ikinci artışına çevirdi. Temmuz'da tüm maaşlar artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranı yansıtılacak.
Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark alacak. Artış merakla beklenirken, ipuçları gelmeye başladı.