Kamu çalışanları dikkat! Bakan Vedat Işıkhan'dan 'toplu sözleşme ikramiyesi' açıklaması: CHP yüzünden aylıkları 345 TL azalacak

Adana'ya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, valilik ziyaretinin ardından Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kadın İstihdam Sistemi İş Pozitif Tanıtım Programı ve fuar açılışına katıldı.

2

Burada yaptığı konuşmada bakanlık olarak memurların, işçilerin haklarını korumak önceliğinde olduklarını anlatan Bakan Işıkhan, şöyle konuştu:

"Bildiğiniz gibi memurlarımız, birlikte imzaladığımız toplu sözleşmelerle önemli kazanımlar elde etmişlerdir. Toplu sözleşme ikramiyesi, bu kazanımlardan birisidir. Geçtiğimiz yıl 7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi ile memurlarımız için 'toplu sözleşme ikramiyesi' aylık 707 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı tutarında belirlenmişti.