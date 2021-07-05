Toplu parası olan yaşadı! Bankaların 32 günlük mevduat faizlerine enflasyon ayarı! En yüksek faiz veren banka değişti, faizler yine arşa çıktı
Ve peş peşe açıklandı! Bankada birikmiş parası olanlar yaşadı! Toplu parası olan yaşadı! Bankaların 32 günlük mevduat faizlerine enflasyon ayarı geldi. 32 günlük en yüksek faiz veren banka gene el değiştirdi. Enflasyon rakamları ve dolar kurunda yaşanan artışın sonrasında Merkez Bankası doğrultusundan atılan adımlar ve uygulamaya geçilen maddi sıkılaşma politikası ile bankaların vadeli mevduat faiz oranları yükselmeye başlamıştı. Süreçte yaşanan artışın sonrasında 2021 yılnını en yüksek rakamı görüldü. Enpara cep şubesi üzerinden vadeli mevduat hesabı açan şahıslara yüzde 19.10 civarına ek olarak +1.50 faiz seviyesi ile yüzde 20.60 seviyesi ile 2021 yılının rekoru kırılmış oldu.
Bankaların mevduat faiz oranları yükselişini sürdürürken 2021 yılının en yüksek faiz seviyesi müjdesi geldi. Bankada parası olanlar dikkat! 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz seviyesi yükseldi! Peki, en yüksek faiz veren banka hangisi, en yüksek mevduat faizi ne kadar, 50.000 TL 32 günlük ne kadar faiz getirir, 32 günlük en yüksek faiz ne kadar, Ziraat Bankası, Vakıfbank vadeli hesap mevduat faiz oranları yüzde kaç? Mevduat hesaplarındaki özelliklere de dikkat etmeniz gerekmektedir. Birçok bankanın mevduat faizi sadece belirli bir süre için "hoş geldin faizi" olarak yüksek olabilir. Aşağıda yer alan vadeli faiz hesaplama örneklerine göz atabilir veya bu sayfada yer alan faiz hesaplama aracını kullanarak tüm bankaların vadeli faizlerini karşılaştırabilirsiniz.