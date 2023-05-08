TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ zamlı MAAŞ hesabı! 700 bin kişiye müjde! KAMU İŞÇİSİ ZAM ORANI 2023 | 15.000 TL + refah payı! %45 ek artış...
Başkan Erdoğan, coşkulu bir kalabalığa hitap ettiği büyük İstanbul mitinginde, kamu işçilerine yönelik tarihi bir duyuru yaparak gündemi salladı. Toplu sözleşme zammı ve taban ücretlerle ilgili önemli açıklamalar yapan Başkan Erdoğan, kamu işçilerine zam oranı ve toplu iş sözleşmesi maaşları hakkında detayları paylaştı. İşte merak edilenler. Başkan Erdoğan, konuşmasında kamu işçilerine yapılacak zam oranını açıkladı ve bu haber büyük bir sevinçle karşılandı. Buna göre, kamu işçilerine yapılacak zam oranı %10 olarak belirlendi. Bu zam oranı, kamu çalışanları için önemli bir iyileştirme sağlayacak ve ekonomik şartların daha iyiye gitmesine katkıda bulunacaktır.
Toplu İş Sözleşmesi ile kamu işçisi zammıiçin araştırmalar hızlandı. Hak-İş ve Türk-İş'in de masada olduğu toplantının ardından zam oranının ne kadar olacağı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu işçisi zam pazarlığının netleşeceği tarihi duyurdu.İşte toplu iş sözleşmesi kamu işçisine zam oranı....
KAMU İŞÇİSİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN İMZALANACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilen İstanbul mitinginde kamu işçilerine zam konusuna da değindi.
Erdoğan, kamu işçisine zam pazarlığının 9 Mayıs 2023 Salı günü netleşeceğini belirtti.
KAMU İŞÇİ ZAMMI SON DURUM
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işçi sendikalarıyla 5 Mayıs 2023 Cuma günü görüştü. Toplantıya TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar ile Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp ALEMDAR, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcıları Yunus Değirmenci ile Osman Yıldız ile TÜHİS temsilcileri katıldı.
2023 TOPLU SÖZLEŞME İÇİN TARİH BELLİ OLDU
Kamu işçisi zam teklifi için Cuma toplandı. Hükümet ve sendika temsilcileri bir araya gelerek 3 saatlik bir toplantı gerçekleşti. Toplantı sonrası hükümetin Salı günü teklifini vereceği bildirilirken TÜRK-İş ve HAK-İş'ten peş peşe toplu sözleşme zammı için açıklama geldi. Büyük İstanbul Mitinginde Başkan Recep Tayyip Erdoğan kamu işçisi zammı için açıklama yaptı.