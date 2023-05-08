TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ zamlı MAAŞ hesabı! 700 bin kişiye müjde! KAMU İŞÇİSİ ZAM ORANI 2023 | 15.000 TL + refah payı! %45 ek artış...

2023 TOPLU SÖZLEŞME İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Kamu işçisi zam teklifi için Cuma toplandı. Hükümet ve sendika temsilcileri bir araya gelerek 3 saatlik bir toplantı gerçekleşti. Toplantı sonrası hükümetin Salı günü teklifini vereceği bildirilirken TÜRK-İş ve HAK-İş'ten peş peşe toplu sözleşme zammı için açıklama geldi. Büyük İstanbul Mitinginde Başkan Recep Tayyip Erdoğan kamu işçisi zammı için açıklama yaptı.