7.500 TL üstü maaş alan herkes dikkat kallavi artış geliyor! SSK Bağ-Kur emeklisine yazı erkenden getirecek zam müjdesi geldi! Refah payı+enflasyon farkı...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranları her yıl ocak ve temmuz ayında açıklanıyor. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için son 2 enflasyon verisi bekleniyor. Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte bir veri daha belli oldu. Geriye ise sadece mayıs ve haziran ayı verileri kaldı. TÜİK tarafından açıklanacak son 2 enflasyon verisi, emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranını belirleyecek. Bu doğrultuda 4 veri baz alınarak kalem kalem tüm emeklilerin maaşları hesaplandı.