EYT’LİYE BES FIRSATI! Bankalar kampanya yarışına girdi! Emeklilikte Yaşa Takılanlar BES ile ne kazanacak?
EYT düzenlemesiyle emekli olanlara isterlerse BES ile ikinci emekli maaşı ya da toplu para fırsatı var. Bankalar ve emeklilik şirketleri bu kişiler için cazip kampanyalara da başladı. Peki EYT'liler BES ile ne kazanacak? İşte detayları...
Milyonları ilgilendiren EYT düzenlemesi kapsamında prim ve yıl şartını tamamlayan 1.8 milyonu aşkın kişi emekli aylığı başvurusunu yaptı. Şartlar tamamlandıkça bu sayı daha da artacak. Yaklaşık 4.7 milyon kişi EYT düzenlemesiyle emeklilik imkanı elde edecek.
EYT düzenlemesiyle emekli olanların bir bölümü çalışmaya devam ederken; kıdem tazminatını, emekli aylığını değerlendirmek için planlar yapıyor.
KAMPANYALAR HAREKETLENDİ
Birikim yapmak, birikimini değerlendirmek isteyen EYT'liler için seçeneklerden biri de Bireysel Emeklilik Sistemi (BES). Bankalar ve emeklilik şirketleri, bu nedenle EYT'lileri hedefine aldı.
NE ZAMAN EMEKLİ OLUNUYOR?
Bireysel Emeklilik Sistemi ile EYT'lilere ikinci emeklilik imkanı sunuyor. Emeklilik için de 10 yıl-56 yaş şartını doldurmak gerekiyor. Bu şartlar sağlandığında kişi kendi birikiminin yanında devlet katkısının da tamamını alabiliyor. Bunu isterse ikinci emekli aylığı isterse toplu para şeklinde alabiliyor.