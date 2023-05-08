EYT’LİYE BES FIRSATI! Bankalar kampanya yarışına girdi! Emeklilikte Yaşa Takılanlar BES ile ne kazanacak?

NE ZAMAN EMEKLİ OLUNUYOR?

Bireysel Emeklilik Sistemi ile EYT'lilere ikinci emeklilik imkanı sunuyor. Emeklilik için de 10 yıl-56 yaş şartını doldurmak gerekiyor. Bu şartlar sağlandığında kişi kendi birikiminin yanında devlet katkısının da tamamını alabiliyor. Bunu isterse ikinci emekli aylığı isterse toplu para şeklinde alabiliyor.