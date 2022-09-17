TOKİ'nin finansmanı bankalardan cazip! Çapsız muhalefetin sosyal konut projesindeki algı oyununa karşı rakam rakam gerçekler
Muhalefet abartılı hesaplarla algı operasyonu yaparak, karalama kampanyasına girişse de vatandaş sosyal konut projesine rekor başvuru yaptı. Proje her türlü vatandaşın avantajına...
17.09.2022 06:57 - Son Güncelleme: 17.09.2022 06:57
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi, dar gelirli vatandaşın ev sahibi olma umutlarını yeşertirken, malum çevre algı operasyonları ile kampanyayı karalayarak, olumlu her şeyi kötüleme hastalığı ile kendisinden bekleneni yine yaptı.
ABARTILI HESAPLAR
TOKİ'nin kampanyasında taksit ödemelerinin her yıl memur maaşlarına yapılacak zam oranında artırılmasını, abartılı enflasyon hesaplarıyla şişirerek taksit miktarını 600 bin liraya kadar çıkarmaktan çekinmediler.
Oysa ki, gerek TOKİ'nin geçmiş uygulamaları, gerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ve gerekse de hesaplamalar projenin vatandaşın avantajına olduğunu ortaya koyuyor.