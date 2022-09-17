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TOKİ'nin finansmanı bankalardan cazip! Çapsız muhalefetin sosyal konut projesindeki algı oyununa karşı rakam rakam gerçekler

Muhalefet abartılı hesaplarla algı operasyonu yaparak, karalama kampanyasına girişse de vatandaş sosyal konut projesine rekor başvuru yaptı. Proje her türlü vatandaşın avantajına...

17.09.2022 06:57 - Son Güncelleme: 17.09.2022 06:57
TOKİ’nin finansmanı bankalardan cazip! Çapsız muhalefetin sosyal konut projesindeki algı oyununa karşı rakam rakam gerçekler

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi, dar gelirli vatandaşın ev sahibi olma umutlarını yeşertirken, malum çevre algı operasyonları ile kampanyayı karalayarak, olumlu her şeyi kötüleme hastalığı ile kendisinden bekleneni yine yaptı.

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TOKİ’nin finansmanı bankalardan cazip! Çapsız muhalefetin sosyal konut projesindeki algı oyununa karşı rakam rakam gerçekler

3 günde 2 milyonu aşan başvuru ile vatandaşın adeta geleceğe bakışını değiştiren kampanyayı kötülemeyi görev edinen kriz lobisi, bu kez de yapılacak ödemeler için hayali planlarla iyimser havayı bozmaya çalışıyor.

TOKİ’nin finansmanı bankalardan cazip! Çapsız muhalefetin sosyal konut projesindeki algı oyununa karşı rakam rakam gerçekler

ABARTILI HESAPLAR
TOKİ'nin kampanyasında taksit ödemelerinin her yıl memur maaşlarına yapılacak zam oranında artırılmasını, abartılı enflasyon hesaplarıyla şişirerek taksit miktarını 600 bin liraya kadar çıkarmaktan çekinmediler.

TOKİ’nin finansmanı bankalardan cazip! Çapsız muhalefetin sosyal konut projesindeki algı oyununa karşı rakam rakam gerçekler

Oysa ki, gerek TOKİ'nin geçmiş uygulamaları, gerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ve gerekse de hesaplamalar projenin vatandaşın avantajına olduğunu ortaya koyuyor.

TOKİ’nin finansmanı bankalardan cazip! Çapsız muhalefetin sosyal konut projesindeki algı oyununa karşı rakam rakam gerçekler

20 YILDA 1.5 MİLYON TL
TOKİ'nin kampanyasında 2+1 daire için 240 ay ödeme öngörülüyor.

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