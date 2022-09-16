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Haberler Ekonomi SGK tek seferde 316 lira para ödemesi yapıyor! Başvuru şartı yok, banka hesabına otomatik yatıyor! Bir yıl içinde en az 120 gün...

SGK tek seferde 316 lira para ödemesi yapıyor! Başvuru şartı yok, banka hesabına otomatik yatıyor! Bir yıl içinde en az 120 gün...

Kadınların iş hayatında daha çok yer almaları ve çalışırken rahat etmeleri amacıyla sağlanan imkanların başında doğum izni ve bu iznin bitiminden sonra yarım gün çalışma geliyor. Hem de doğum parası, süt parası, çocuk başına nakdi yardım, yarım gün çalışana İşkur desteği de veriliyor. SGK tarafından doğum yapan kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe verilen emzirme ödeneği ile ailelere 316 lira destek sağlanıyor. Peki, kimler bu destekten yararlanıyor, başvuru şartları neler? İşte detaylar!

takvim.com.tr
16.09.2022 23:32 - Son Güncelleme: 16.09.2022 23:32
SGK tek seferde 316 lira para ödemesi yapıyor! Başvuru şartı yok, banka hesabına otomatik yatıyor! Bir yıl içinde en az 120 gün...

Kadınların çalışma yaşamında istihdamını artırmak ve korumak için devlet tarafından kadın işçilere çeşitli kanunlarla getirilen pozitif ayrımcılığın yanı sıra maddi olarak da bir takım yardım kalemleri bulunmaktadır. Bunlardan biri de emzirme ödeneği olarak karşımıza çıkıyor. Peki, kimler emzirme ödeneğinden yararlanıyor? İşte merak edilenler...

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SGK tek seferde 316 lira para ödemesi yapıyor! Başvuru şartı yok, banka hesabına otomatik yatıyor! Bir yıl içinde en az 120 gün...

Emzirme Ödeneği Kimlere Verilir?

Emzirme ödeneği, doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması halinde sigortalı erkeğe verilir.

SGK tek seferde 316 lira para ödemesi yapıyor! Başvuru şartı yok, banka hesabına otomatik yatıyor! Bir yıl içinde en az 120 gün...

Ayrıca hizmet akdine tabi ya da kendi adına ve hesabına yaptıkları çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine emzirme ödeneği ödenir.

SGK tek seferde 316 lira para ödemesi yapıyor! Başvuru şartı yok, banka hesabına otomatik yatıyor! Bir yıl içinde en az 120 gün...

Emzirme ödeneği hizmet akdine tabi çalışan (4/a'lı) sigortalılar ile kendi adına ve hesabına (4/b'li) çalışan sigortalının yararlanabildiği bir ödeme türü olup, kamu görevlisi olan sigortalılara 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince kendi kurumlarınca ödeme yapılmakta olup bu kişilere emzirme ödeneği ödenmez.

SGK tek seferde 316 lira para ödemesi yapıyor! Başvuru şartı yok, banka hesabına otomatik yatıyor! Bir yıl içinde en az 120 gün...

Emzirme Ödeneğinin Şartları Nelerdir?

Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için;

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