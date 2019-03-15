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TOKİ'nin 50 bin sosyal konut projesinde hangi ilde, fiyat ne?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün açıkladığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) liderliğinde başlatılan toplumsal konut hamlesi ile ilgili detaylar belli oldu. Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) 67 ilde 140 projeyle yürüttüğü 50 bin sosyal konuta başvurular devam ediyor. Peki, hangi ilde hangi bankaya başvuru yapmanız gerekiyor? Hangi ilde kaç konut var? Başlangıç fiyatları ve taksit tutarları neler? İşte TOKİ'nin 50 bin konut projesiyle ilgili detaylar...

15.03.2019 11:26 - Son Güncelleme: 15.03.2019 11:26
TOKİ'nin 50 bin sosyal konut projesinde hangi ilde, fiyat ne?

Vatandaştan yoğun ilgi gören konutlara şu ana kadar başvurular 70 bini aştı.

TOKİ'nin 50 bin sosyal konut projesinde hangi ilde, fiyat ne?

Başvuru kabul eden banka şubelerinde yoğunluk yaşanırken, TOKİ'nin web sitesi ve çağrı merkezi de kilitlenmiş durumda.

TOKİ'nin 50 bin sosyal konut projesinde hangi ilde, fiyat ne?

EN DÜŞÜK 116 BİN TL

50 bin konut için en düşük fiyat 116 bin 400 lira, başlangıç taksitleri de 388 lira olarak açıklanmıştı. Ancak vatandaş yaşadığı ildeki konutların fiyatını ve taksitlerini merak ediyor.

TOKİ'nin 50 bin sosyal konut projesinde hangi ilde, fiyat ne?

Biz de hangi ilde kaç konut var, başlangıç fiyatı ve taksitleri, hangi bankaya başvuru yapılacağını liste olarak derledik...

TOKİ'nin 50 bin sosyal konut projesinde hangi ilde, fiyat ne?

HANGİ İLDE FİYAT NE KADAR?

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