TOKİ'nin 50 bin sosyal konut projesinde hangi ilde, fiyat ne?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün açıkladığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) liderliğinde başlatılan toplumsal konut hamlesi ile ilgili detaylar belli oldu. Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) 67 ilde 140 projeyle yürüttüğü 50 bin sosyal konuta başvurular devam ediyor. Peki, hangi ilde hangi bankaya başvuru yapmanız gerekiyor? Hangi ilde kaç konut var? Başlangıç fiyatları ve taksit tutarları neler? İşte TOKİ'nin 50 bin konut projesiyle ilgili detaylar...
15.03.2019 11:26
- Son Güncelleme: 15.03.2019 11:26
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