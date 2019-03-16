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Milyonlarca emekliye güzel haber! Emeklinin ek ödemesine artış gündemde

Milyonlarca emekliye güzel haber kapıda. Tüm emeklilere her ay verilen maaşlarının yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemede artış gündemde. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Ergün, 'Oranın en az yüzde 9'a yükseltilmesini istiyoruz' dedi. Peki oran yükselirse hangi emekli ne kadar ek ödeme alacak? Güncel rakamlarla emeklinin cebine kaç lira girecek? İşte milyonlarca emeklinin merakla beklediği haberin detayları...

16.03.2019 07:59 - Son Güncelleme: 16.03.2019 07:59
Milyonlarca emekliye güzel haber! Emeklinin ek ödemesine artış gündemde

Tüm emekliler her ay maaşlarıyla birlikte ek ödeme alıyor.

Milyonlarca emekliye güzel haber! Emeklinin ek ödemesine artış gündemde

Vergi iadesinin yerine getirilen sistemde, ek ödemenin oranı maaşın yüzde 4'ü, 5'i seviyesinde bulunuyor.

Milyonlarca emekliye güzel haber! Emeklinin ek ödemesine artış gündemde

Halen maaşı bin 224 liranın altında olanlar yüzde 5, üstünde olanlar yüzde 4 ek ödeme verilirken, bu oranların artırılması gündemde.

Milyonlarca emekliye güzel haber! Emeklinin ek ödemesine artış gündemde

Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, emeklilere vergi iadesi karşılığı verilen ek ödeme miktarının düşük olduğunu belirterek, ek ödemedeki mevcut yüzde 4 ila 5'lik oranların en az yüzde 9'a yükseltilmesini talep etti.

Milyonlarca emekliye güzel haber! Emeklinin ek ödemesine artış gündemde

Ergün, şöyle konuştu: "Emekli aylığı miktarına göre kimi emeklilere yüzde 4 kimisine de yüzde 5 ödeme yapılıyor.

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