Milyonlarca emekliye güzel haber! Emeklinin ek ödemesine artış gündemde
Milyonlarca emekliye güzel haber kapıda. Tüm emeklilere her ay verilen maaşlarının yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemede artış gündemde. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Ergün, 'Oranın en az yüzde 9'a yükseltilmesini istiyoruz' dedi. Peki oran yükselirse hangi emekli ne kadar ek ödeme alacak? Güncel rakamlarla emeklinin cebine kaç lira girecek? İşte milyonlarca emeklinin merakla beklediği haberin detayları...
16.03.2019 07:59
- Son Güncelleme: 16.03.2019 07:59
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