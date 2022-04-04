📣TOKİ’den yüzde 25 peşinat ile ev sahibi olma fırsatı! 📌Aylık 1.449,95 TL taksit ve 120 ay vade ile 2+1 ve 3+1 konut satış şartları…
Uygun fiyatla ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar Topklu Konut İdaresi (TOKİ) konut satış şartlarını merak ediyor ve yeni satış duyurularını yakından takip ediyor. Aylık uygun ödeme koşulları ile bütçesini zorlamadan ev almak isteyenler TOKİ 2+1 ve 3+1 konut satış duyurularını haberimizden inceleyebilir ve başvuru şartlarının uygun olması durumunda müracaat edebilir. Nisan ayının ilk günlerinin yaşandığı şu günlerde Bursa, Bitlis, İzmir, Kilis gibi illerde satışa çıkan konutlara ilişkin bilgileri içeriğimizde bulabilirsiniz.
Her ay olduğu gibi Nisan ayında da Toplu Konut İdaresi (TOKİ) uygun fiyatlı evler sunmaya devam ediyor ve vatandaşlar düşük bütçe ile hayallerine kavuşabiliyor. TOKİ'den yüzde 25 peşinat ile ev sahibi olma fırsatını yakalamak isteyenler detayları merak ediyor ve incelemek için arama motorları üzerinden TOKİ aylık 1.449,95 TL taksit ve 120 ay vade ile 2+1 ve 3+1 konut satış şartlarını öğrenmek istiyor. Türkiye genelinde farklı illerde satışa sunulan konutların satış duyurusuna ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor.
1) Proje kapsamında satışa sunulan konut adedinden fazla başvuru olduğu takdirde, 26 Nisan 2022 tarihinde başvuruda bulunanlar ve noter huzurunda "Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası" çekim işlemleri kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir. Konut sayısından daha az başvuru olduğu takdirde "Konut Alma Hakkı ve Belirleme Kurası" çekilmeyerek, İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından, kategori önceliğine göre başvuru sırası esas alınarak konut seçimleri yapılacaktır.
2) Kuranın çekileceği yer ve saati İdarenin web sayfasında (www.toki.gov.tr) duyurulacaktır.
3) Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır.