📣TOKİ’den yüzde 25 peşinat ile ev sahibi olma fırsatı! 📌Aylık 1.449,95 TL taksit ve 120 ay vade ile 2+1 ve 3+1 konut satış şartları…

Her ay olduğu gibi Nisan ayında da Toplu Konut İdaresi (TOKİ) uygun fiyatlı evler sunmaya devam ediyor ve vatandaşlar düşük bütçe ile hayallerine kavuşabiliyor. TOKİ'den yüzde 25 peşinat ile ev sahibi olma fırsatını yakalamak isteyenler detayları merak ediyor ve incelemek için arama motorları üzerinden TOKİ aylık 1.449,95 TL taksit ve 120 ay vade ile 2+1 ve 3+1 konut satış şartlarını öğrenmek istiyor. Türkiye genelinde farklı illerde satışa sunulan konutların satış duyurusuna ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor.