RAMAZAN İMSAKİYE
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Tüketici ve konut kredilerinde yeni dönem! Faizde 30 gün şartı kalktı! Hemen iade edilecek

Son dakika haberi... Bankalardan tüketici ve konut kredisi gibi ürünler kullanan vatandaşlar için yeni müjdeler açıklandı. Bundan böyle borcunu erken ödeyen tüketiciye, ücret ve masrafları iade edilecek. Bu yöntemle tüketicilerin katlandığı maliyetler azalacak. İşte detaylar...

04.04.2022 11:49 - Son Güncelleme: 04.04.2022 11:49
Tüketici ve konut kredilerinde yeni dönem! Faizde 30 gün şartı kalktı! Hemen iade edilecek

Tüketici kredisi kullananların elini rahatlatacak çok sayıda kolaylık ve haklar getirildi. Buna göre tüketici kredilerinde kredi borcunun tamamının erken ödenmesi halinde bildirim aranmaksızın cayma hakkı hükümleri uygulanacak.

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Tüketici ve konut kredilerinde yeni dönem! Faizde 30 gün şartı kalktı! Hemen iade edilecek

Tüketici kredisi sözleşmesi, kredi ile ilgili olanlar hariç yan finansal ürün ve hizmetlerin satın alınması şartına bağlanamayacak. Tüketicilerin ödedikleri ücret ve masrafların iadesi ile kredi nedeniyle katlandıkları maliyet azaltılacak.

Tüketici ve konut kredilerinde yeni dönem! Faizde 30 gün şartı kalktı! Hemen iade edilecek

Tüketici Kanunu'nda yapılan değişiklikle tüketici kredileri, devre mülk ve tatil satışları konusunda vatandaşlar kapsamlı bir korumaya alındı.

Tüketici ve konut kredilerinde yeni dönem! Faizde 30 gün şartı kalktı! Hemen iade edilecek

Yeni düzenlemeyle ön ödemeli olarak satılan konutların sözleşmede belirlenen tarihte tüketiciye teslimi zorunlu hale geldi. Düzenlemeyle yan ürün ve hizmetlerin kredi kullanım şartı olarak sunulmasına sınırlama geliyor. Ayrıca tüketicinin istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, kredi veren tarafından kabul edilmek zorunda olacak.

Tüketici ve konut kredilerinde yeni dönem! Faizde 30 gün şartı kalktı! Hemen iade edilecek

Kredi bağlantılı sigortanın, kredi borcunun geri ödenme teminatını sağlamak amacıyla meblağ sigortalarında kalan borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olması gerekecek. Taksitle satış sözleşmelerinde temerrüt durumunda kalan borcun tümünün peşin kılınmasına yönelik şartlar Borçlar Kanunu'yla uyumlu ve tüketici lehine olacak şekilde değiştirilecek.

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