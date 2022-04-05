Kumbara misali biriksin diyen 1.707 TL kazançlı çıkacak! Ballı kaymaklı teklifler geldi! 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları patlama yaptı!

Banka hesaplarına birikmiş parası oalnlar mevduat faiz oranlarını merak edip araştırıyor. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte parasını mevduat hesaplarında yatırarak değerlendirmek isteyenlerin sayısı bir hayli artmaya başladı. Para biriktirenler pek çok risksiz yatırım yollarını ararken mevduat hesapları akıllara geliyor. Ayrıca bankaların bu konudaki yarışı da her geçen gün artmaya devam ediyor. Bünyesine müşteri kazanmak isteyen bankalar çeşitli avantajlı tekliflerini Nisan ayında da sunmaya başladı ve yarış giderek kızıştı. Bu doğrultuda para birikimi olan vatandaşlar teklifleri öğrenmek istiyor. Bankada paralar her ay gidewrek artmaya devam ediyor ve cüzdanlar kazançla dolup taşacak. İşte Nisan ayı banka banka mevduat faizi oranları!