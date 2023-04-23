TOKİ'den yeni liste geldi başvurular başladı! 2.887 TL taksitli 2+1 3+1 Net Brüt 86-101 m2 satılık daire! 5 gün içinde 90 bin TL yatıran yaşadı! 240 ay vade, %10 peşinat...
TOKİ sosyal konut kuraları kaldığı yerden devam ediyor. Öte yandan kurada adı çıkmayanlar ev sahibi olmak için başka projeleri inceliyor. Bu kapsamda TOKİ'nin yeni ilanları yakından takip edilmeye başlandı. Son yayınlanan duyuruda, 621 bin TL'lik 2+1, 3+1 evler ayda 2.331-3.407 TL arası taksitle alıcılarını bekliyor. 240 ay vadeli konutlar için %10 peşinat isteniyor. İşte yeni ilan hakkında detaylı bilgiler...
Nisan ayının sona ermesine az bir zaman kala TOKİ'nin güncel konut satış ilanları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. 2023 yılında milyonlarca kişi kura ile daire ve arsalarına kavuşuyor. 60-90 bin TL arası peşinatla 2+1, 3+1 daire almak mümkün. Aylık 2.887 TL taksit ödeyerek 240 ay vade ile evinize kavuşabilirsiniz. İşte projeye dair merak edilenler haberimizde...
RİZE İLİ KALKANDERE İLÇESİ YUKARI TATLISU MAH. 69 ADET KONUT BAŞVURU BİLGİLENDİRME FORMU
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından RİZE İLİ KALKANDERE İLÇESİ YUKARI TATLISU MAH. 69 ADET KONUT kapsamında inşa ettirilecek konutlar için; T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin Proje İlçesindeki bulunan yetkili Kalkandere Şubesi ve E-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular 24 Nisan – 28 Nisan 2023 tarihleri arasında kabul edilecektir. E-Devlet Başvuruları 27 Nisan 2023 tarihinde sona erecektir.