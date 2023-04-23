TOKİ’den yeni liste geldi başvurular başladı! 2.887 TL taksitli 2+1 3+1 Net Brüt 86-101 m2 satılık daire! 5 gün içinde 90 bin TL yatıran yaşadı! 240 ay vade, %10 peşinat...

Nisan ayının sona ermesine az bir zaman kala TOKİ'nin güncel konut satış ilanları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. 2023 yılında milyonlarca kişi kura ile daire ve arsalarına kavuşuyor. 60-90 bin TL arası peşinatla 2+1, 3+1 daire almak mümkün. Aylık 2.887 TL taksit ödeyerek 240 ay vade ile evinize kavuşabilirsiniz. İşte projeye dair merak edilenler haberimizde...