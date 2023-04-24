2000-2005-2008 sigortalıya 3600 prim=15 yıl=50-55 yaşla kademeli kısmi emeklilik! EYT'nin ardından prim-yaş-yıl tablosu değişti! Bağkur'luya 900 gün indirim, Tarım, Esnaf...

EYT düzenlemesinden yararlanamayanlar için yeni sistem üzerinde çalışılıyor. EYT'nin yasalaşmasıyla birlikte milyonlarca çalışana emeklilik yolu açıldı. Ancak bazıları çok az bir farkla EYT'yi kaçırmış oldu. Bunun için kısmi emeklilik formülü devreye girecek. Böylelikle 8 Eylül 1999 sonrası sigortalılar için kademeli yaş şartıyla emeklilik masaya geldi. Yaş şartının esnetilmesi ya da EYT yasasındaki gibi bu koşulun tamamen kaldırılmasıyla kısmi emeklilik sağlanabilecek. Peki, kısmi emeklilik formülü nasıl işleyecek, kimler yararlanacak? Bağkur prim şartı düşecek mi? İşte detaylar...