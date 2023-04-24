%21.43 zamlı maaş + 1.300 TL ilave! Emekliye %30 intibak zam oranı çıktı! 2000-2005-2008 sonrası SSK, Bağkur'luya güneş gibi doğacak!
Temmuz zammı için ilk 3 aylık enflasyon yüzde 12.52 olarak gerçekleşmişti. Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyon tahmini Nisan ayı için yüzde 2.65, Mayıs için yüzde 2.46, Haziran için de yüzde 2.61 olarak yer aldı. Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zam oranı yüzde 21.43 olarak gerçekleşebilecek. Öte yandan intibak zammı için araştırmalar hız kazandı. Peki, emekliye intibak zammı gelecek mi? Temmuzda emekli memura zam gelecek mi? İşte detaylar...
SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz zammına adım adım yakalışıyor. Ocak ayında yapılan %30 artışın ardından emeklilerin taban aylıkları yakın bir zamanda 7.500 TL'ye yükseltildi. Merkez Bankası anketine göre, Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 21.43 olarak gerçekleşebilecek. Bu kapsamda gözler yeni artışa çevrilirken, 2000 sonrası sigortalılar ise intibak zammı hakkında araştırmalara başladı. 2000 sonrasında getirilen yeni emeklilik sistemi, bir önceki döneme göre maaş farkı oluşturdu. Bunun önlenmesi için yapılacak çalışmalar yakından takip ediliyor. Peki, Temmuzda emekli memur maaşları ne kadar olacak? Emekliye intibak zammı gelecek mi? İşte tüm merak edilenler haberimizde...
MİLYONLARIN Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Ocak'ta refah payıyla birlikte maaşları yüzde 30 artırılan, ardından da taban aylık ödemesini 7 bin 500 liraya yükselten, bayram ikramiyesini de 2 bin liraya çıkaran düzenlemelerle yüzü gülen emekliler, Temmuz zammını merakla bekliyor. Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ilk ipucu geldi.
İŞTE AY AY TAHMİNLER
İlk 3 aylık enflasyon yüzde 12.52 olarak gerçekleşmişti. Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyon tahmini Nisan ayı için yüzde 2.65, Mayıs için yüzde 2.46, Haziran için de yüzde 2.61 olarak yer aldı. Bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 21.43 olarak gerçekleşebilecek.
KÖK AYLIKLAR ARTACAK
Bu aydan itibaren ek ödeme dahil en düşük emekli aylığı ödemesi 7 bin 500 liraya yükselirken, Temmuz zammı bu ödemeye değil emeklilerin kök maaşına yansıyacak. Zammın ardından eğer yeni maaş 7 bin 500 liralık tutarı aşarsa emekli kendi kök maaşı üzerinden ödeme alacak, aşmazsa aylık ödeme 7 bin 500 liraya tamamlanmaya devam edilecek.