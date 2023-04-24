%21.43 zamlı maaş + 1.300 TL ilave! Emekliye %30 intibak zam oranı çıktı! 2000-2005-2008 sonrası SSK, Bağkur'luya güneş gibi doğacak!

SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz zammına adım adım yakalışıyor. Ocak ayında yapılan %30 artışın ardından emeklilerin taban aylıkları yakın bir zamanda 7.500 TL'ye yükseltildi. Merkez Bankası anketine göre, Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 21.43 olarak gerçekleşebilecek. Bu kapsamda gözler yeni artışa çevrilirken, 2000 sonrası sigortalılar ise intibak zammı hakkında araştırmalara başladı. 2000 sonrasında getirilen yeni emeklilik sistemi, bir önceki döneme göre maaş farkı oluşturdu. Bunun önlenmesi için yapılacak çalışmalar yakından takip ediliyor. Peki, Temmuzda emekli memur maaşları ne kadar olacak? Emekliye intibak zammı gelecek mi? İşte tüm merak edilenler haberimizde...