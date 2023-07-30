TOKİ'den SON UYARI! 2 gün sonra bitecek! 3+1, 4+1 daireler 650 bin TL'ye sizin! Yüzde 25 peşinat kalanı 120 ay vade! İstanbul, Ankara, İzmir, Konya...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) açık artırma günü yaklaşıyor. İstanbul ve Ankara'nın da yer aldığı 42 il için açık artırma yöntemiyle konut satışı yapılacak. Müzayedede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere 182 konut satışa çıkarılacağı duyuran TOKİ konut fiyatlarını 568.263 TL ve 4.500.000 TL arasında tutacak. İşte detaylar...
TOKİ 2023 AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN?
42 il için açık artırma 01 Ağustos 2023 Salı günü saat 10.30'da yapılacak.
Açık artırma Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.