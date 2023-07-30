TOKİ'den SON UYARI! 2 gün sonra bitecek! 3+1, 4+1 daireler 650 bin TL'ye sizin! Yüzde 25 peşinat kalanı 120 ay vade! İstanbul, Ankara, İzmir, Konya...

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) açık artırma günü yaklaşıyor. İstanbul ve Ankara'nın da yer aldığı 42 il için açık artırma yöntemiyle konut satışı yapılacak. Müzayedede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere 182 konut satışa çıkarılacağı duyuran TOKİ konut fiyatlarını 568.263 TL ve 4.500.000 TL arasında tutacak. İşte detaylar...