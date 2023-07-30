Antalya'ya turist akını! 2019 yılının da üstüne çıktı: 8 milyon 11 bin 828

Turizmin başkenti Antalya rekor üstüne rekor kırıyor. Birçok ülkeden akın eden turist sayısı 2019 yılını da geride bırakarak 8 milyon 11 bin 828 oldu. Öte yandan bu sene kente gelecek turist sayısının 15 milyona çıkması bekleniyor.
Antalya yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası.
Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya 2023 yılı turizm verilerindeki artış devam ediyor.
Doğal güzellikleri ve tarihi yanıyla sıcak denizler binlerce ziyaretçi tarafından ziyaret ediliyor.
Eşsiz havası, masmavi denizi, kumsalları, kaliteli tesisleri, yemyeşil doğası, tarihi ile dört mevsim turizm imkanı sunan Antalya, aynı zamanda rekorlar yılı olarak bilinen 2019 yılını geride bıraktı.
Rekor tazeleyen kent bu verilerle pandemi öncesindeki rekorunun üzerine çıkmış oldu.