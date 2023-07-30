Antalya'ya turist akını! 2019 yılının da üstüne çıktı: 8 milyon 11 bin 828

Turizmin başkenti Antalya rekor üstüne rekor kırıyor. Birçok ülkeden akın eden turist sayısı 2019 yılını da geride bırakarak 8 milyon 11 bin 828 oldu. Öte yandan bu sene kente gelecek turist sayısının 15 milyona çıkması bekleniyor.