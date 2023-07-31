SSK-SGK, Bağkur'a %60 ek zam tablosu açıklandı! 7.500 TL kök maaş alan emekliye 10.025 TL maaş! %10 refah payı, intibak ilavesi, seyyanen zam...

1 Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58 olarak açıklaması, milyonlarca kişiyi ilgilendiren zamların da geleceğine işaret etti. Beklenen zamların kök maaşlara da yansıyacağı belirtiliyor. Tahminlere göre, en düşük maaşlar da 9 bin TL sınırını aşacak ve emeklilerin maaşlarında önemli artışlar bekleniyor. Diğer yandan, milyonlarca memur ve emeklinin maaş zamlarını belirleyecek olan toplu sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos Salı günü başlıyor. İşte yeni zamma dair detaylar...

2 TOPLU SÖZLEŞME İÇİN GÖZLER 1 AĞUSTOS'TA Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon emekliyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos'ta başlayacak. Ay boyunca sürecek toplu sözleşme maratonu ile memurların ve memur emeklilerinin mali ve sosyal hakları belirlenecek.