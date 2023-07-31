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SSK-SGK, Bağkur'a %60 ek zam tablosu açıklandı! 7.500 TL kök maaş alan emekliye 10.025 TL maaş! %10 refah payı, intibak ilavesi, seyyanen zam...

Ocak ayı zammı için şimdiden hesaplamalar yapılmaya başlandı. Merkez Bankası yıl sonu tahminini paylaştı ve ilk ipucu geldi. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 58 oldu. Buna göre, ocak ayında yapılacak zam kök maaşlara da yansıyacak. Tahmine göre en düşük maaşlar 9 bini aşacak. Öte yandan milyonlarca memur ve emeklinin zamlarını belirleyecek toplu sözleşme 1 Ağustos Salı günü başlıyor. Konfederasyonun 2025'e ilişkin teklifi ise ilk 6 ayda yüzde 10 refah payı ile birlikte yüzde 25, ikinci 6 ayda yüzde 15 olmak üzere yüzde 40 artış... Peki, emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2023, 06:53 Güncelleme 31 Temmuz 2023, 06:53
SSK-SGK, Bağkur’a %60 ek zam tablosu açıklandı! 7.500 TL kök maaş alan emekliye 10.025 TL maaş! %10 refah payı, intibak ilavesi, seyyanen zam... 1

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58 olarak açıklaması, milyonlarca kişiyi ilgilendiren zamların da geleceğine işaret etti. Beklenen zamların kök maaşlara da yansıyacağı belirtiliyor. Tahminlere göre, en düşük maaşlar da 9 bin TL sınırını aşacak ve emeklilerin maaşlarında önemli artışlar bekleniyor. Diğer yandan, milyonlarca memur ve emeklinin maaş zamlarını belirleyecek olan toplu sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos Salı günü başlıyor. İşte yeni zamma dair detaylar...

SSK-SGK, Bağkur’a %60 ek zam tablosu açıklandı! 7.500 TL kök maaş alan emekliye 10.025 TL maaş! %10 refah payı, intibak ilavesi, seyyanen zam... 2

TOPLU SÖZLEŞME İÇİN GÖZLER 1 AĞUSTOS'TA

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon emekliyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos'ta başlayacak. Ay boyunca sürecek toplu sözleşme maratonu ile memurların ve memur emeklilerinin mali ve sosyal hakları belirlenecek.

SSK-SGK, Bağkur’a %60 ek zam tablosu açıklandı! 7.500 TL kök maaş alan emekliye 10.025 TL maaş! %10 refah payı, intibak ilavesi, seyyanen zam... 3

Toplantıyla ilgili çalışma takvimi de belirlendi. 1 Ağustos'taki toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katılacak. Sendikalar görüşmelerle ilgili tekliflerini açıklamıştı. Kamu ise 15 Ağustos'ta yine Bakan Işıkhan'ın katılacağı toplantıda tekliflerini duyuracak.

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