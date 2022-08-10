TOKİ’den SON UYARI! 14 gün sonra çanlar susacak! 4+1 daireler Brüt m2 150,37 - Net m2 116,26! Yüzde 50 peşinat kalanı 120 ay vade! %1 KDV ile İstanbul’da...

DAİRELER AÇIK ARTIRMAYLA SATILACAK

Gaziosmanpaşa 'da 9, Beyoğlu'nda 55 olan ve toplam da 64 daire, 24 Ağustos 2022 tarihinde açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak.

İsteyenler, yüzde 50 peşinat kalanını da 120 ay vade ve yüzde 1 Katma Değer Vergisi (KDV) ile konut sahibi olabilecek.