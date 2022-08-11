Bu ay hemen alınabilecek! T.C kimlik no ile başvurmanız yeterli! 1.684 TL ve 3 bin 340 TL hesapta!
Karşılıksız olarak oluşturulan bu yardımlara her yıl bir yenisi eklenmektedir. Bu sayede aylık gelirleri asgari ücretin üçte biri kadar olan vatandaşlar daha konforlu bir yaşam geçirmektedir. Durumu kötü olan ve yardım alabilmek isteyen vatandaşlar Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakıflarına başvurabilirler.
11.08.2022 08:40 - Son Güncelleme: 11.08.2022 08:40
İhtiyaç sahibi olan kimselerin hayatlarını çok daha basit idame etmeleri amacıyla devlet doğrultusundan çoğu değişik destek paketi verilmektedir. Yaşlılar amacıyla ayrı bakıma muhtaçlar amacıyla ayrı özelliklere sahip olarak hazırlanan bu yardımlar genelde 3 ayda bir vatandaşlara ödenmektedir. Yapılan ödemeler ise ortalama asgari ücretin yarısı kadar olmaktadır.