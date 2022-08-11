Bu ay hemen alınabilecek! T.C kimlik no ile başvurmanız yeterli! 1.684 TL ve 3 bin 340 TL hesapta!

İhtiyaç sahibi olan kimselerin hayatlarını çok daha basit idame etmeleri amacıyla devlet doğrultusundan çoğu değişik destek paketi verilmektedir. Yaşlılar amacıyla ayrı bakıma muhtaçlar amacıyla ayrı özelliklere sahip olarak hazırlanan bu yardımlar genelde 3 ayda bir vatandaşlara ödenmektedir. Yapılan ödemeler ise ortalama asgari ücretin yarısı kadar olmaktadır.