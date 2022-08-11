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Haberler Ekonomi 30 gün içinde başvuran... İŞKUR'dan annelere çocuk başına ödeme müjdesi! 1. çocuğa 6.421 TL, 2. çocuğa 12.843 TL, 2. çocuğa 19.265 TL!

30 gün içinde başvuran... İŞKUR'dan annelere çocuk başına ödeme müjdesi! 1. çocuğa 6.421 TL, 2. çocuğa 12.843 TL, 2. çocuğa 19.265 TL!

Çalışan anneye yarım mesai tam maaş müjdesi! Kimler yararlanabilir? Şartları neler? Birinci çocuk için 60 gün, ikinci çocuk için 120 gün yarı çalışma süresi tanınıyor. Doğum iznini bitiren kadın çalışanlar yararlanabiliyor. 2022 yılının Temmuz ayında asgari ücrete gelen zamla birlikte doğum izni sonrası yarı zamanlı çalışan annelerin ödemesi de arttı. Ödemeler doğum sayısına göre değişiyor. 1. çocuğa 6.421, 2. çocuğa 12.843, 2. çocuğa 19.265 veriliyor. İşte detaylar...

11.08.2022 15:23 - Son Güncelleme: 11.08.2022 15:25
İŞKUR’dan annelere çocuk başına ödeme müjdesi! 1. çocuğa 6.421 TL, 2. çocuğa 12.843 TL, 2. çocuğa 19.265 TL! 30 gün içinde başvuran...

Çalışan annelere güzel haber geldi. Çalışma hayatı olan kadınlar doğum yaptıktan sonra hem iş hem de maaş konusunda sıkıntılar yaşıyor. Kara kara 'Ne yapacağım?' diye düşünen anneler için devlet harekete geçti. SSK'lı annelere doğum izinleri sonrası yarım çalışma-tam maaş imkanı sunuluyor. Halen bir çok kişinin bilmediği bu imkandan faydalanmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Peki nedir bu şartlar? İşte gelin detaylara birlikte bakalım...

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İŞKUR’dan annelere çocuk başına ödeme müjdesi! 1. çocuğa 6.421 TL, 2. çocuğa 12.843 TL, 2. çocuğa 19.265 TL! 30 gün içinde başvuran...

Bilindiği üzere annelerin çocuk sayısına göre analık izinleri bulunuyor. İş Kanunu'na göre doğum izni; kadın çalışanın doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz olmak üzere toplamda 16 hafta kullandığı izindir.

İŞKUR’dan annelere çocuk başına ödeme müjdesi! 1. çocuğa 6.421 TL, 2. çocuğa 12.843 TL, 2. çocuğa 19.265 TL! 30 gün içinde başvuran...

Annenin bu izin bittikten sonra bir de yarım gün çalışma hakkı bulunuyor. İzin bittikten sonra birinci çocuk için 60, ikinci çocukta 120 ve üçüncü çocukta 180 gün süreyle yarım çalışma yapabiliyor.

İŞKUR’dan annelere çocuk başına ödeme müjdesi! 1. çocuğa 6.421 TL, 2. çocuğa 12.843 TL, 2. çocuğa 19.265 TL! 30 gün içinde başvuran...

Çoğul doğumlarda bu sürelere 30 gün ekleniyor.

İŞKUR’dan annelere çocuk başına ödeme müjdesi! 1. çocuğa 6.421 TL, 2. çocuğa 12.843 TL, 2. çocuğa 19.265 TL! 30 gün içinde başvuran...

Çocuğun engelli doğması halinde ise 360 gün olarak uygulanıyor.

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