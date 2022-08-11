30 gün içinde başvuran... İŞKUR'dan annelere çocuk başına ödeme müjdesi! 1. çocuğa 6.421 TL, 2. çocuğa 12.843 TL, 2. çocuğa 19.265 TL!
Çalışan anneye yarım mesai tam maaş müjdesi! Kimler yararlanabilir? Şartları neler? Birinci çocuk için 60 gün, ikinci çocuk için 120 gün yarı çalışma süresi tanınıyor. Doğum iznini bitiren kadın çalışanlar yararlanabiliyor. 2022 yılının Temmuz ayında asgari ücrete gelen zamla birlikte doğum izni sonrası yarı zamanlı çalışan annelerin ödemesi de arttı. Ödemeler doğum sayısına göre değişiyor. 1. çocuğa 6.421, 2. çocuğa 12.843, 2. çocuğa 19.265 veriliyor. İşte detaylar...
11.08.2022 15:23 - Son Güncelleme: 11.08.2022 15:25
Çalışan annelere güzel haber geldi. Çalışma hayatı olan kadınlar doğum yaptıktan sonra hem iş hem de maaş konusunda sıkıntılar yaşıyor. Kara kara 'Ne yapacağım?' diye düşünen anneler için devlet harekete geçti. SSK'lı annelere doğum izinleri sonrası yarım çalışma-tam maaş imkanı sunuluyor. Halen bir çok kişinin bilmediği bu imkandan faydalanmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Peki nedir bu şartlar? İşte gelin detaylara birlikte bakalım...