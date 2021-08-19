TOKİ’den peynir ekmek gibi giden evler! İstanbul’un hemen dibinde 180 ay vadeyle 218 bin liraya satılıyor!
TOKİ'nin açık satış yöntemiyle satışa çıkardığı konutlara yoğun ilgi gösteriliyor. Türkiye'nin birçok noktasında satışa çıkarılan TOKİ konutları kurayla sahibini bulmuşu. Ancak talep görmeyen konutları da açık satış yöntemiyle satın alabiliyorsunuz. Birçok ilde satın alınabilecek konutlar uygun fiyatlarıyla da dikkat çekiyor. 180 ay vadeyle 218 bin liraya satılan TOKİ konutları sayesinde, 1.067,61 taksitle ev sahibi olabilirsiniz. Satılan evlerde peşinat oranının yüzde 12 olduğu da göze çarpıyor.
TOKİ'den Türkiye genelinde binlerce ev uygun fiyatlarla satışa çıkarılıyor. TOKİ'nin açık satış sistemine büyük talep bulunuyor. Ankara, İzmir ve diğer birçok ilde kolay taksit ödemeli evleri satın almak mümkün. Son olarak İstanbul'a çok yakın Çanakkale'de 180 ay vadeyle sadece 218 bin liraya satılan evler dikkat çekiyor. Yüzde 12 olarak belirlenen peşinat tutarı bu durumda 26.204,98 TL olarak göze çarpıyor. İşte, TOKİ ile ev sahibi olma yolları!
TOKİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER!
Toki evlerinden birisine sahip olmak isteyen kişiler banka şubelerinden yapacakları başvurularda kendilerinden istenilen belgeleri şube yetkilisine vermek zorundadır.
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Emeklilerin Sgk'dan alacakları Emekli Kimlik Belgesi
Şehit ailelerinin, dulların, yetimlerin ve harp malullerinin Sgk'dan alacakları Hak Sahipliği Belgesi
Engellilerin minimum %40 engeli olduğunu belirten heyet raporu
Bu belgelerle birlikte kişiler konutların yapılacağı ilde belirlenmiş olan Ziraat Bankası ve Halk Bankası şubelerine gitmeleri ve başvurularını gerçekleştirmeleri gerekir. Başvuru sırasında kişiler şubelerde başvuru ücretini ödeyerek başvuru ve satın alma taahhütnamesini imzalarlar.