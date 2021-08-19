TOKİ’den peynir ekmek gibi giden evler! İstanbul’un hemen dibinde 180 ay vadeyle 218 bin liraya satılıyor!

TOKİ'den Türkiye genelinde binlerce ev uygun fiyatlarla satışa çıkarılıyor. TOKİ'nin açık satış sistemine büyük talep bulunuyor. Ankara, İzmir ve diğer birçok ilde kolay taksit ödemeli evleri satın almak mümkün. Son olarak İstanbul'a çok yakın Çanakkale'de 180 ay vadeyle sadece 218 bin liraya satılan evler dikkat çekiyor. Yüzde 12 olarak belirlenen peşinat tutarı bu durumda 26.204,98 TL olarak göze çarpıyor. İşte, TOKİ ile ev sahibi olma yolları!