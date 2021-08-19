Vav TV İzle
Haberler Ekonomi TOKİ’den peynir ekmek gibi giden evler! İstanbul’un hemen dibinde 180 ay vadeyle 218 bin liraya satılıyor!

TOKİ’den peynir ekmek gibi giden evler! İstanbul’un hemen dibinde 180 ay vadeyle 218 bin liraya satılıyor!

TOKİ'nin açık satış yöntemiyle satışa çıkardığı konutlara yoğun ilgi gösteriliyor. Türkiye'nin birçok noktasında satışa çıkarılan TOKİ konutları kurayla sahibini bulmuşu. Ancak talep görmeyen konutları da açık satış yöntemiyle satın alabiliyorsunuz. Birçok ilde satın alınabilecek konutlar uygun fiyatlarıyla da dikkat çekiyor. 180 ay vadeyle 218 bin liraya satılan TOKİ konutları sayesinde, 1.067,61 taksitle ev sahibi olabilirsiniz. Satılan evlerde peşinat oranının yüzde 12 olduğu da göze çarpıyor.

19.08.2021 11:12 - Son Güncelleme: 19.08.2021 11:12
TOKİ’den peynir ekmek gibi giden evler! İstanbul’un hemen dibinde 180 ay vadeyle 218 bin liraya satılıyor!

TOKİ'den Türkiye genelinde binlerce ev uygun fiyatlarla satışa çıkarılıyor. TOKİ'nin açık satış sistemine büyük talep bulunuyor. Ankara, İzmir ve diğer birçok ilde kolay taksit ödemeli evleri satın almak mümkün. Son olarak İstanbul'a çok yakın Çanakkale'de 180 ay vadeyle sadece 218 bin liraya satılan evler dikkat çekiyor. Yüzde 12 olarak belirlenen peşinat tutarı bu durumda 26.204,98 TL olarak göze çarpıyor. İşte, TOKİ ile ev sahibi olma yolları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
TOKİ’den peynir ekmek gibi giden evler! İstanbul’un hemen dibinde 180 ay vadeyle 218 bin liraya satılıyor!

TOKİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER!

Toki evlerinden birisine sahip olmak isteyen kişiler banka şubelerinden yapacakları başvurularda kendilerinden istenilen belgeleri şube yetkilisine vermek zorundadır.

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Emeklilerin Sgk'dan alacakları Emekli Kimlik Belgesi

TOKİ’den peynir ekmek gibi giden evler! İstanbul’un hemen dibinde 180 ay vadeyle 218 bin liraya satılıyor!

Şehit ailelerinin, dulların, yetimlerin ve harp malullerinin Sgk'dan alacakları Hak Sahipliği Belgesi

Engellilerin minimum %40 engeli olduğunu belirten heyet raporu

Bu belgelerle birlikte kişiler konutların yapılacağı ilde belirlenmiş olan Ziraat Bankası ve Halk Bankası şubelerine gitmeleri ve başvurularını gerçekleştirmeleri gerekir. Başvuru sırasında kişiler şubelerde başvuru ücretini ödeyerek başvuru ve satın alma taahhütnamesini imzalarlar.

TOKİ’den peynir ekmek gibi giden evler! İstanbul’un hemen dibinde 180 ay vadeyle 218 bin liraya satılıyor!
TOKİ’den peynir ekmek gibi giden evler! İstanbul’un hemen dibinde 180 ay vadeyle 218 bin liraya satılıyor!
SON DAKİKA