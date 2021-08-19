Evdeki hesap şimdi çarşıya uydu! Seat, Skoda, Citroen, Fiat, Dacia fiyatlar adeta çakıldı! En ucuz sıfır otomobiller hangileri?

Sıfır araç almak isteyenleri bugünlerde heyecanlandıran gelişmeler peş peşe geliyor. Firmalar tek tek kampanyaları ve güncellenen araç fiyat listelerini duyurdu. ÖTV matrah düzenlemesi sonrası gözler sıfır araç fiyatlarına çevrilmişti. Araç fiyatlarında 60 bin TL'ye varan düşüşlerin ardından, bu fırsatı kaçırmak istemeyenler araç fiyatlarını güncelliyor. Peki; en ucuz sıfır otomobiller hangileri oldu. Seat, Skoda, Citroen, Fiat, Dacia ve diğer markaların araç fiyatlarına ve en ucuzu otomobil modellerine haberimizden ulaşabilirsiniz.