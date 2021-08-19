Evdeki hesap şimdi çarşıya uydu! Seat, Skoda, Citroen, Fiat, Dacia fiyatlar adeta çakıldı! En ucuz sıfır otomobiller hangileri?
Firmalar listeleri güncelledi, fiyatlar düşüşe geçti! Araç almak isteyen vatandaşlara müjdeli haber geldi. Sıfır otomobil almak isteyen vatandaşlar yeni ÖTV matrah düzenlemesi sonrası rahat bir nefes aldı. Cepleri rahatlatan gelişmenin ardından sıfır otomobillerde de büyük indirim dalgası başladı. Birçok firma otomobil fiyatlarını güncelledi ve model başına neredeyse 60 bin TL indirim yapıldı. İşte; Seat, Skoda, Citroen, Fiat, Dacia en ucuz sıfır otomobiller listesi!
19.08.2021 12:37
- Son Güncelleme: 19.08.2021 12:37
Sıfır araç almak isteyenleri bugünlerde heyecanlandıran gelişmeler peş peşe geliyor. Firmalar tek tek kampanyaları ve güncellenen araç fiyat listelerini duyurdu. ÖTV matrah düzenlemesi sonrası gözler sıfır araç fiyatlarına çevrilmişti. Araç fiyatlarında 60 bin TL'ye varan düşüşlerin ardından, bu fırsatı kaçırmak istemeyenler araç fiyatlarını güncelliyor. Peki; en ucuz sıfır otomobiller hangileri oldu. Seat, Skoda, Citroen, Fiat, Dacia ve diğer markaların araç fiyatlarına ve en ucuzu otomobil modellerine haberimizden ulaşabilirsiniz.