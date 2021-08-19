Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Evdeki hesap şimdi çarşıya uydu! Seat, Skoda, Citroen, Fiat, Dacia fiyatlar adeta çakıldı! En ucuz sıfır otomobiller hangileri?

Evdeki hesap şimdi çarşıya uydu! Seat, Skoda, Citroen, Fiat, Dacia fiyatlar adeta çakıldı! En ucuz sıfır otomobiller hangileri?

Firmalar listeleri güncelledi, fiyatlar düşüşe geçti! Araç almak isteyen vatandaşlara müjdeli haber geldi. Sıfır otomobil almak isteyen vatandaşlar yeni ÖTV matrah düzenlemesi sonrası rahat bir nefes aldı. Cepleri rahatlatan gelişmenin ardından sıfır otomobillerde de büyük indirim dalgası başladı. Birçok firma otomobil fiyatlarını güncelledi ve model başına neredeyse 60 bin TL indirim yapıldı. İşte; Seat, Skoda, Citroen, Fiat, Dacia en ucuz sıfır otomobiller listesi!

19.08.2021 12:37 - Son Güncelleme: 19.08.2021 12:37
Evdeki hesap şimdi çarşıya uydu! Seat, Skoda, Citroen, Fiat, Dacia fiyatlar adeta çakıldı! En ucuz sıfır otomobiller hangileri?

Sıfır araç almak isteyenleri bugünlerde heyecanlandıran gelişmeler peş peşe geliyor. Firmalar tek tek kampanyaları ve güncellenen araç fiyat listelerini duyurdu. ÖTV matrah düzenlemesi sonrası gözler sıfır araç fiyatlarına çevrilmişti. Araç fiyatlarında 60 bin TL'ye varan düşüşlerin ardından, bu fırsatı kaçırmak istemeyenler araç fiyatlarını güncelliyor. Peki; en ucuz sıfır otomobiller hangileri oldu. Seat, Skoda, Citroen, Fiat, Dacia ve diğer markaların araç fiyatlarına ve en ucuzu otomobil modellerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Evdeki hesap şimdi çarşıya uydu! Seat, Skoda, Citroen, Fiat, Dacia fiyatlar adeta çakıldı! En ucuz sıfır otomobiller hangileri?

VOLKSWAGEN
Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline
Liste fiyatı 216.200 TL

1.0 TSI 95 PS Manuel Comfortline - 224,400 TL
1.0 TSI 95 PS DSG Comfortline - 226,400 TL.

Evdeki hesap şimdi çarşıya uydu! Seat, Skoda, Citroen, Fiat, Dacia fiyatlar adeta çakıldı! En ucuz sıfır otomobiller hangileri?

VOLKSWAGEN
Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression
Fiyat 241,200 TL.

Evdeki hesap şimdi çarşıya uydu! Seat, Skoda, Citroen, Fiat, Dacia fiyatlar adeta çakıldı! En ucuz sıfır otomobiller hangileri?

SEAT
IBIZA 1.0 Evo 80 HP S&S Style
Liste fiyatı 177.000 TL

Yeni IBIZA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style
Liste fiyatı 231.000 TL

Evdeki hesap şimdi çarşıya uydu! Seat, Skoda, Citroen, Fiat, Dacia fiyatlar adeta çakıldı! En ucuz sıfır otomobiller hangileri?

SEAT
YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style
Fiyatı 235.000 TL

1.5 TSI ACT 130 HP FR
Fiyatı 267.000 TL

SON DAKİKA