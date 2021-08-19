Vav TV İzle
Haberler Otomobil 2021 model en ucuz sıfır otomobiller! ÖTV sonrası Volkswagen, Fiat, Renault, Toyota en ucuz araç modelleri...

2021 model en ucuz sıfır otomobiller! ÖTV sonrası Volkswagen, Fiat, Renault, Toyota en ucuz araç modelleri...

Geçtiğimiz hafta ÖTV matrah oranlarında yapılan değişikliğin ardından sıfır otomobil fiyatlarında 50 bin TL'ye varan düşüş yaşandı. Bu gelişmenin ardından otomobil sektörü hareketlenirken, araç almak isteyenlerin en çok araştırdıkları konuların başında da güncel sıfır araç fiyatları geliyor. Peki 300 bin TL altına hangi model otomobiller var? Volkswagen, Renault, Fiat, Toyota, Seat, Hyundai, Kia araç fiyatları ne kadar? İşte Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2021 model araçlar...

19.08.2021 10:28 - Son Güncelleme: 19.08.2021 11:20
2021 model en ucuz sıfır otomobiller! ÖTV sonrası Volkswagen, Fiat, Renault, Toyota en ucuz araç modelleri...

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre binek otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında değişikliğe gidildi.

Karara göre, 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45'lik ÖTV diliminde yer alan araçların matrah limiti 85 bin liradan 92 bin liraya çıkarken, yüzde 50'lik ÖTV dilimindeki araçlarda matrah limiti 130 bin TL'den 150 bin TL'ye yükseldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
2021 model en ucuz sıfır otomobiller! ÖTV sonrası Volkswagen, Fiat, Renault, Toyota en ucuz araç modelleri...

Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen binek otomobillerde ise vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin-170 bin TL aralığına yükseltildi.

Söz konusu araçlarda uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri korundu.

Kararda elektrikli otomobillerin ÖTV diliminde de değişiklik yapıldı. Motor gücü 50 kW'ı geçip silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyen elektrikli araçlarda yüzde 45'lik ÖTV diliminin üst sınırı 114 bin lira olarak belirlendi. 114 bin lira ile 170 bin lira arasında değere sahip olan araçlar için ise yüzde 50 ÖTV uygulanacak.

2021 model en ucuz sıfır otomobiller! ÖTV sonrası Volkswagen, Fiat, Renault, Toyota en ucuz araç modelleri...

2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.

İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...

2021 model en ucuz sıfır otomobiller! ÖTV sonrası Volkswagen, Fiat, Renault, Toyota en ucuz araç modelleri...

VOLKSWAGEN
Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline
Liste fiyatı 216.200 TL

1.0 TSI 95 PS Manuel Comfortline - 224,400 TL
1.0 TSI 95 PS DSG Comfortline - 226,400 TL

2021 model en ucuz sıfır otomobiller! ÖTV sonrası Volkswagen, Fiat, Renault, Toyota en ucuz araç modelleri...

VOLKSWAGEN
Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression
Fiyat 241,200 TL

SON DAKİKA