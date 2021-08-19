2021 model en ucuz sıfır otomobiller! ÖTV sonrası Volkswagen, Fiat, Renault, Toyota en ucuz araç modelleri...
Geçtiğimiz hafta ÖTV matrah oranlarında yapılan değişikliğin ardından sıfır otomobil fiyatlarında 50 bin TL'ye varan düşüş yaşandı. Bu gelişmenin ardından otomobil sektörü hareketlenirken, araç almak isteyenlerin en çok araştırdıkları konuların başında da güncel sıfır araç fiyatları geliyor. Peki 300 bin TL altına hangi model otomobiller var? Volkswagen, Renault, Fiat, Toyota, Seat, Hyundai, Kia araç fiyatları ne kadar? İşte Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2021 model araçlar...
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre binek otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında değişikliğe gidildi.
Karara göre, 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45'lik ÖTV diliminde yer alan araçların matrah limiti 85 bin liradan 92 bin liraya çıkarken, yüzde 50'lik ÖTV dilimindeki araçlarda matrah limiti 130 bin TL'den 150 bin TL'ye yükseldi.
Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen binek otomobillerde ise vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin-170 bin TL aralığına yükseltildi.
Söz konusu araçlarda uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri korundu.
Kararda elektrikli otomobillerin ÖTV diliminde de değişiklik yapıldı. Motor gücü 50 kW'ı geçip silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyen elektrikli araçlarda yüzde 45'lik ÖTV diliminin üst sınırı 114 bin lira olarak belirlendi. 114 bin lira ile 170 bin lira arasında değere sahip olan araçlar için ise yüzde 50 ÖTV uygulanacak.