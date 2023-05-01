TOKİ’den Mayıs ayında 20.960 konut listesi geldi! 2. fırsat treni 49 ilde! 2.331 TL taksitli 620 bin TL’ye 2+1 3+1 ucuz daireler! 500 TL katılımla...

DEPREM BÖLGESİNDE KONUT PROJESİ DETAYLARI

Bulut, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde yapılan tespitler doğrultusunda 507 bini konut ve 143 bini köy evi olmak üzere 650 bin konut yapılacağını söyledi. "Depremin 15'inci gününde ihalelere başladık" diyen Bulut, 81 bin 710 konut ve 23 bin 671 köy evi dahil toplam 105 bin 3871 konutun ihalesinin yapıldığını ve inşa sürecinin başladığını belirtti. Bulut, "Bunlardan 46 bin 966 konut ve köy evinin temelleri atıldı. 319 bin konutun ise 1 yıl içinde teslim edilmesi planlanıyor" dedi.