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ÇİFTÇİLERE ERKEN EMEKLİLİK! 7200 günle 5 yıl daha erken emeklilik yüzde 20 daha yüksek emekli aylığı!

Milyonların yüzünü güldüren EYT yasasının ardından esnafla beraber milyonlarca çiftçinin de yüzünü güldürecek yeni emeklilik reformu geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, esnaf ve küçük tüccar gibi çiftçilerin de prim yükünün azaltılarak, erken emeklilik kapısı açılacağı duyurdu. Çiftçiler bu sayede 9 bin prim günü yerine 7200 günle, 5 yıl daha erken emeklilik hakkına sahip olabilecek. Prim düzenlemesiyle erken emeklilik imkânının yanı sıra yüzde 20 daha yüksek emekli aylığı almak mümkün hale gelecek.

Hazal Ateş
02.05.2023 07:01 - Son Güncelleme: 02.05.2023 07:01
ÇİFTÇİLERE ERKEN EMEKLİLİK! 7200 günle 5 yıl daha erken emeklilik yüzde 20 daha yüksek emekli aylığı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim manifestosunda çiftçinin sosyal güvenlik primlerine destek olacaklarını açıklarken, çiftçiler de 25 yılla değil 20 yıl çalışma süresi ve prim gün sayısıyla emekli olabilecek.

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ÇİFTÇİLERE ERKEN EMEKLİLİK! 7200 günle 5 yıl daha erken emeklilik yüzde 20 daha yüksek emekli aylığı!

Çiftçi ve esnafın prim yükünün azaltılmasına yönelik teknik çalışmayı tamamladıklarını belirten Bakan Bilgin, "Çiftçi odalarıyla, esnaf, tüccarlarla görüştüm. Anadolu'da tarım sigortalılarının da taleplerini de dinledim. Esnafın, çiftçinin prim gün sayıları çok yüksek, bu konuda teknik çalışmaları tamamladık.

ÇİFTÇİLERE ERKEN EMEKLİLİK! 7200 günle 5 yıl daha erken emeklilik yüzde 20 daha yüksek emekli aylığı!

Beş kişinin çalıştığı berberi, küçük bir dükkânı büyük işletme gibi değerlendirmek yanlış. Belli ölçeğin altında olanları, yanında beş ya da daha insan çalışanları ayrı kategoride ele alarak onların prim gün sayılarını emekçilerle aynı sayıya getirme hazırlığı yaptık" diye konuştu.

ÇİFTÇİLERE ERKEN EMEKLİLİK! 7200 günle 5 yıl daha erken emeklilik yüzde 20 daha yüksek emekli aylığı!

4 FARKLI EMEKLİLİK VAR
Tarım Bağ-Kur emekliliği içinde başvuru yapılırken, yaştan, malulen, engelli ve normal emekli olmak üzere 4 farklı emeklilik çeşidi bulunuyor. Tarımda sürekli, süreksiz, mevsimlik olmak üzere farklı çalışma koşulları nedeniyle Bağ-Kur ve işçi ve tarım sigortalısı olmak üzere farklı statülere bağlı olarak emeklilik işlemleri de değişiyor.

ÇİFTÇİLERE ERKEN EMEKLİLİK! 7200 günle 5 yıl daha erken emeklilik yüzde 20 daha yüksek emekli aylığı!

Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre tarım sigortalısı sayısı yaklaşık 550 bin civarında olup, tarım sigortalılığı daha az primle emeklilik imkânı sunuyor.

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