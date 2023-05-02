ÇİFTÇİLERE ERKEN EMEKLİLİK! 7200 günle 5 yıl daha erken emeklilik yüzde 20 daha yüksek emekli aylığı!

4 FARKLI EMEKLİLİK VAR

Tarım Bağ-Kur emekliliği içinde başvuru yapılırken, yaştan, malulen, engelli ve normal emekli olmak üzere 4 farklı emeklilik çeşidi bulunuyor. Tarımda sürekli, süreksiz, mevsimlik olmak üzere farklı çalışma koşulları nedeniyle Bağ-Kur ve işçi ve tarım sigortalısı olmak üzere farklı statülere bağlı olarak emeklilik işlemleri de değişiyor.