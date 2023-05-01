4 müjde yolda! SSK, Bağkur, 4C, EYT’li herkesi kapsıyor! 1295 gün prim ödemek yeterli mi? 2008 sonrası sigortalıya %70 aylık bağlama oranı gelecek mi? 5000 prim...

2008 SONRASINA İNTİBAK YASASI ÇIKAR MI?

Soru: 20 Kasım 1971 doğumluyum. Aralık 2022 döneminde SSK'dan emekli oldum. Ben emekli olduktan 4 ay sonra EYT kanunu yasalaştı. 2017 senesine kadar çalıştım sonrasında işten çıkartıldım. Daha sonra Aralık 2022 tarihine kadar işsizdim. Bu dönemde devlet yardımı almadım. Aksine işsiz olduğum halde en yüksekten GSS primi ödedim.

Sizce 2008 sonrasında işsiz kalmış ve emeklilik yaşını yıllarca boşu boşuna beklemiş vatandaşlar için bir tazminat hakkı doğar mı? Ya da toplam 6000 günle emekli oldum. Ama Ekim 2008 sonrası 3600 günüm var. Ekim 2008 sonrası günler için bir intibak yasası çıkma olasılığı var mı? Ekim 2008'den sonraki günlerde bağlama oranı yüzde 28 olduğu için, benim emekli maaşıma hiç bir etkisi olmadı. Ve şimdi asgariden yani 7 bin 500 TL emekli maaşı almaktayım. Bu tür bir düzeltme yasası çıkma olasılığı var mı?