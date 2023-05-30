TOKİ’den İstanbul ve Tuzla için yeni proje geldi! 2+1 3+1 satılık 945 adet sıfır daire için düğmeye basıldı! Anında teslim, 600 takvim gününde...

TOKİ'nin konut kampanyalarıyla ilgili en son duyurular yakından takip ediliyor. TOKİ, her yıl binlerce kişiyi düşük peşinat, uygun taksitler ve uzun vade seçenekleriyle ev sahibi yapma amacıyla yeni projelerini duyurdu. Ayrıca, çekilişsiz ve kurasız ev sahibi olmak isteyenler için de yeni açıklamalar yapıldı. İşte İstanbul ve Tuzla için yeni proje detayları...