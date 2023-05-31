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Haberler Ekonomi 6 Haziran'da sigaraya zam var mı? Sigaraya 3 TL zam mı gelecek? Güncel sigara FİYAT LİSTESİ! En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu?

6 Haziran'da sigaraya zam var mı? Sigaraya 3 TL zam mı gelecek? Güncel sigara FİYAT LİSTESİ! En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu?

Sigaraya zam iddialarıyla birlikte, internet arama motorlarında "Sigaraya 10 TL zam mı gelecek?" ve "6 Haziran'da sigaraya zam var mı?" gibi soruların araştırıldığı görülüyor. Sigara fiyatlarının ne kadar olduğu ve en ucuz ile en pahalı sigara markalarının fiyatları da merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu gelişmeler, sigara tüketenlerin gelecekteki fiyat değişiklikleri konusunda bilgi edinmek istemelerine neden oluyor. Sigara fiyatlarının artışıyla ilgili gelişmelerin takip edilmesi ve en güncel bilgilere sahip olmak için güvenilir kaynaklardan doğrulama yapılması önem taşıyor.

31.05.2023 09:20 - Son Güncelleme: 31.05.2023 09:20
6 Haziran’da sigaraya zam var mı? Sigaraya 3 TL zam mı gelecek? Güncel sigara FİYAT LİSTESİ! En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu?

Sigaraya zam var mı gelecek mi sorusu araştırılıyor. Sigara kullanıcıları bu noktada en ucuz ve en pahalı sigara fiyatını merak ediyor. İşte güncel sigara fiyatları ve sigaraya zam iddiaları hakkında bilgiler...

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6 Haziran’da sigaraya zam var mı? Sigaraya 3 TL zam mı gelecek? Güncel sigara FİYAT LİSTESİ! En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu?

SİGARAYA ZAM VAR MI, GELECEK Mİ?

Sigaraya zam duyurusu bulunmuyor. Son olarak sigaraya 5 Ocak'ta 4 TL zam gelmişti.

6 Haziran’da sigaraya zam var mı? Sigaraya 3 TL zam mı gelecek? Güncel sigara FİYAT LİSTESİ! En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu?

Zam sonrası 32'TL'ye satılan satılan bir sigara paketi 36 TL'ye ulaşmıştı. En düşük sigara paketinin fiyatı 23 TL olurken en pahalı sigara fiyatı 40 TL'yi bulmuştu.

6 Haziran’da sigaraya zam var mı? Sigaraya 3 TL zam mı gelecek? Güncel sigara FİYAT LİSTESİ! En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu?

Daha sonra yeni yılla birlikte zamlanan bazı sigaralarda 1 TL indirime gidildi. Böylece grubun en ucuz sigarası 32, en pahalı sigarası ise 35 TL oldu.

6 Haziran’da sigaraya zam var mı? Sigaraya 3 TL zam mı gelecek? Güncel sigara FİYAT LİSTESİ! En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu?

Sigaraya yeni bir zammın daha gelebileceği öne sürüldü. İddiaya göre en düşük paket sigara fiyatı 33 TL'den 36 TL'ye yükselecek.

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