Emekli, memur zammı için net tablo! Temmuz 6 aylık enflasyon farkıyla... 2000 s. SSK, Bağkur'a 8.835 TL kök maaş...
Memur ve emekli zammı, milyonlarca vatandaşın dikkatini çeken önemli konular arasında yer alıyor. Son yapılan açıklamalara göre, en düşük memur maaşının 22.000 TL seviyesine çıkarılması ve bu artışın kademeli olarak tüm memur maaşlarına yansıtılması planlanıyor. Temmuz ayında, 7.500 liranın üzerindeki aylıklara sahip olan emekliler için de zam yapılacak. Bu zam, 3 farklı kademede gerçekleştirilecek. Memurlar için ise yüzde 26'nın üzerinde refah payı gündemde bulunuyor. Memur ve emekli maaşlarındaki artışlar, vatandaşların beklentileri doğrultusunda yapılmaktadır. Bu artışlar, maaşların geçim koşullarına uygun hale gelmesini ve yaşam standartlarını yükseltmeyi hedeflemektedir.
Temmuz ayına sayılı zaman kaldı! Emekli ve memur zammı için ipuçları gelmeye devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın 'En düşük memur maaşı 22 bin TL' ve refah payı müjdesi sonrası hummalı çalışmalar ve hesaplamalar yapılmaya başlandı. Emekli maaşları için kademeli artış beklenirken, zam oranları doğrudan 6 aylık enflasyon rakamlarına bağlı olacak. Peki, Temmuz emekli ve memur maaşları ne kadar artacak? İşte yeni hesaplama tabloları...
Seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye'de milyonları ilgilendiren düzenlemeler devreye girecek. Ardından Temmuz ayı ile birlikte emeklilerin ve memurların maaş zamları ortaya çıkacak.
Öncelikle 2024 yılı bütçesinin hazırlıkları başlarken Orta Vadeli Program ve enflasyon ile mücadelede alınacak tedbirler devreye girecek. Sanayi, turizm, enerji, ihracat gibi alanlarda çalışmalar devam ederken bir yandan da dar ve sabit gelirliler için sosyal politikalar devreye alınacak. Bu noktada Haziran ayı ile birlikte düzenlemeler peş peşe Meclis'e gönderilecek.