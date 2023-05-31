Emekli, memur zammı için net tablo! Temmuz 6 aylık enflasyon farkıyla... 2000 s. SSK, Bağkur'a 8.835 TL kök maaş...

Temmuz ayına sayılı zaman kaldı! Emekli ve memur zammı için ipuçları gelmeye devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın 'En düşük memur maaşı 22 bin TL' ve refah payı müjdesi sonrası hummalı çalışmalar ve hesaplamalar yapılmaya başlandı. Emekli maaşları için kademeli artış beklenirken, zam oranları doğrudan 6 aylık enflasyon rakamlarına bağlı olacak. Peki, Temmuz emekli ve memur maaşları ne kadar artacak? İşte yeni hesaplama tabloları...