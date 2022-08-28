TOKİ’den Eylülde 12.868 adet ucuz konut! 28 ilde 2.600 TL taksitle ev sahibi olun! 101 metrekare 3+1 TOKİ daireleri 80 bin lira peşinatla satışta!

Ev hayaliyle yanıp tutuşan vatandaşlar TOKİ'nin ilanlarını yakından takip ediyor. Eylül ayı boyunca başvuruların alınacağı TOKİ'den aylık 2.600 TL taksitle ev sahibi olabilirsiniz. Yüzbinlerce kişiyi uygun fiyatlarla ev sahibi yapan TOKİ, farklı pek çok illerde de ve çeşitli sayılarda konut satışlarını yayınladı. Eylül ayı için olanları haberimizde derledik. Nerelerde ne kadar fiyata ev satışı yapılacağını, ihale detaylarını inceleyebilirsiniz. İşte TOKİ'den ucuz konut kampanyaları...