EYT'ye YENİ Türkiye modeli! 1976, 1979, 1980, 1985, 1999'da işe girenler yaş şartından kurtuluyor! 44-45-46-47-52 yaşında emeklilik!
EYT çalışmaları hakkında son gelişmeler yaşa takılan milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamada, EYT için masada sadece tek bir formülün üzerinde durulduğunu açıkladı. Bu kapsamda ele alınan formülde, erkeklerde 9 bin gün, kadınlarda 7 bin 200 gün prim çalışmasının ön planda olduğu söyleniyor. Peki, EYT için üzerinde durulan tek formül ne? EYT ne zaman çıkacak? EYT ile kimler emekli edilecek? İşte son gelişmeler haberimizde!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için devlet harekete geçiliyor. Son zamanların en çok konuşulan konularından birisi de EYT oldu. Bu doğrultuda da resmi kurumlardan yapılan açıklamalar ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşların gündemde sıklıkla takip ettiği konulardan birisi oluyor. 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan prim ve sigortalılık süresinin yanına bir de yaş şartı eklenmişti. Bakanlık EYT sorunu için tek formül üzerinde durulduğunu açıkladı. Peki, EYT'de tek formül ne? EYT ne zaman çıkacak, kimler emekli edilecek? İşte merak edilenler...
EYT ne zaman çıkacak, son durum ne? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) çalışması için gelişmeler yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT için masada tek formülün yer aldığını açıkladı. Diğer yandan Bakan Bilgin,"Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor. Bu doğru değil." ifadelerini kullandı. Peki, EYT çalışması ne zaman yürürlüğe girecek? EYT düzenlemesi son durum ne?