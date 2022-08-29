EYT’ye YENİ Türkiye modeli! 1976, 1979, 1980, 1985, 1999’da işe girenler yaş şartından kurtuluyor! 44-45-46-47-52 yaşında emeklilik!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için devlet harekete geçiliyor. Son zamanların en çok konuşulan konularından birisi de EYT oldu. Bu doğrultuda da resmi kurumlardan yapılan açıklamalar ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşların gündemde sıklıkla takip ettiği konulardan birisi oluyor. 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan prim ve sigortalılık süresinin yanına bir de yaş şartı eklenmişti. Bakanlık EYT sorunu için tek formül üzerinde durulduğunu açıkladı. Peki, EYT'de tek formül ne? EYT ne zaman çıkacak, kimler emekli edilecek? İşte merak edilenler...