ATM’den çocuk başına para alın! 2.340 TL okul ve kırtasiye ihtiyaçları için e-Devlet’ten başvurmak yeterli! 1 - 2 yıl boyunca...

Aile Bakanlığı tarafından destek ödemeleri yapılmaya devam ediliyor. Bunlardan biri de Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Hizmeti olarak biliniyor. Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemeleri çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede yaşayan ailelere verilen bir yardımdır. Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ile yapılan ödemeler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir. Bu sayede ailelere hem ekonomik hem de psiko-sosyal destek sağlanır. Peki, kimler SED ödemesi alabilir? SED başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler!