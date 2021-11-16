TOKİ'den dar gelirli ve asgari ücretliye ucuz fiyatlı daire müjdesi! 500 TL başvuru bedeli ödeyip 1+1 2+1 3+1 konut sahibi olabilirsiniz. TOKİ'de Kasım ayında yeni kampanyalar başladı. Ev sahibi olmak isteyenlerin sıklıkla ziyaret ettiği yerlerden birisi de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) açık ya da kuralı satış sayfası oluyor. Bütçesine uygun ev arayanlara uygun kampanyaları duyuran TOKİ'de Kasım ayıyla birlikte yeni konut satışları açıklandı. İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde konut satışı olacak. Daire satışlarının olduğu iller haberimizde yer almaktadır.