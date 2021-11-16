TOKİ'den dar gelirli ve asgari ücretliye ucuz fiyatlı daire müjdesi! 500 TL başvuru bedeli ödeyip 1+1 2+1 3+1 konut sahibi olabilirsiniz!
TOKİ tarafından satışa çıkarılan yeni konutlar duyuruldu. Bu fiyatlarla cebine uygun ev almak isteyenlerin yüzünü güldecek. Kasım ayında Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yeni konut satışlarını açıkladı. Son aktarılan bilgilere göre, İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde konut satışı başlıyor. Fiyatlar incelendiğinde ise aylık tutarının 436 TL'den başladığı görülüyor. Bütçesine uygun ev almak isteyenler konutların bulunduğu ili ve fiyatları incelemek istiyor. Bu nedenle vatandaşların merak ettiği tüm detaylı bilgileri haberimizde kapsamlı bir şekilde derledik. İşte konut satışının yapılacağı iller...
TOKİ'den dar gelirli ve asgari ücretliye ucuz fiyatlı daire müjdesi! 500 TL başvuru bedeli ödeyip 1+1 2+1 3+1 konut sahibi olabilirsiniz. TOKİ'de Kasım ayında yeni kampanyalar başladı. Ev sahibi olmak isteyenlerin sıklıkla ziyaret ettiği yerlerden birisi de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) açık ya da kuralı satış sayfası oluyor. Bütçesine uygun ev arayanlara uygun kampanyaları duyuran TOKİ'de Kasım ayıyla birlikte yeni konut satışları açıklandı. İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde konut satışı olacak. Daire satışlarının olduğu iller haberimizde yer almaktadır.
Proje: Bartın Merkez
Konut Tipleri: 1+1 ve 2+1
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Başvuru Bedeli: 1.000 TL
Başvuru tarihleri: 09 Kasım 2021 - 19 Kasım 2021
Kura Tarihi: 26 Kasım 2021
Fiyat: 193.067,75 TL'den
Peşinat: 23.168,13 TL'den
Taksit: 943,89 TL'den başlıyor
Proje: Bitlis Merkez
Konut Tipleri: 2+1 ve 3+1
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Başvuru Bedeli: 2.000 TL
Başvuru tarihleri: 18 Kasım 2021 - 30 Kasım 2021
Kura Tarihi: : 07 Aralık 2021
Fiyat: 171.512,00 TL'den
Peşinat: 17.151,20 TL'den
Taksit: 857,56 TL'den başlıyor