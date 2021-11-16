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Haberler Ekonomi TOKİ'den dar gelirli ve asgari ücretliye ucuz fiyatlı daire müjdesi! 500 TL başvuru bedeli ödeyip 1+1 2+1 3+1 konut sahibi olabilirsiniz!

TOKİ'den dar gelirli ve asgari ücretliye ucuz fiyatlı daire müjdesi! 500 TL başvuru bedeli ödeyip 1+1 2+1 3+1 konut sahibi olabilirsiniz!

TOKİ tarafından satışa çıkarılan yeni konutlar duyuruldu. Bu fiyatlarla cebine uygun ev almak isteyenlerin yüzünü güldecek. Kasım ayında Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yeni konut satışlarını açıkladı. Son aktarılan bilgilere göre, İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde konut satışı başlıyor. Fiyatlar incelendiğinde ise aylık tutarının 436 TL'den başladığı görülüyor. Bütçesine uygun ev almak isteyenler konutların bulunduğu ili ve fiyatları incelemek istiyor. Bu nedenle vatandaşların merak ettiği tüm detaylı bilgileri haberimizde kapsamlı bir şekilde derledik. İşte konut satışının yapılacağı iller...

16.11.2021 09:59 - Son Güncelleme: 16.11.2021 09:59
TOKİ’den dar gelirli ve asgari ücretliye ucuz fiyatlı daire müjdesi! 500 TL başvuru bedeli ödeyip 1+1 2+1 3+1 konut sahibi olabilirsiniz!

TOKİ'den dar gelirli ve asgari ücretliye ucuz fiyatlı daire müjdesi! 500 TL başvuru bedeli ödeyip 1+1 2+1 3+1 konut sahibi olabilirsiniz. TOKİ'de Kasım ayında yeni kampanyalar başladı. Ev sahibi olmak isteyenlerin sıklıkla ziyaret ettiği yerlerden birisi de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) açık ya da kuralı satış sayfası oluyor. Bütçesine uygun ev arayanlara uygun kampanyaları duyuran TOKİ'de Kasım ayıyla birlikte yeni konut satışları açıklandı. İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde konut satışı olacak. Daire satışlarının olduğu iller haberimizde yer almaktadır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
TOKİ’den dar gelirli ve asgari ücretliye ucuz fiyatlı daire müjdesi! 500 TL başvuru bedeli ödeyip 1+1 2+1 3+1 konut sahibi olabilirsiniz!

Proje: Ankara Yenimahalle

Konut Tipleri: 2+1

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

Başvuru Bedeli: 1.000 TL

Başvuru tarihleri: 22 Kasım 2021 - 26 Kasım 2021

Kura Tarihi: 03 Aralık 2021

Fiyat: 211.121 TL'den

Peşinat: 25.334 TL'den

Taksit: 1.032,15 TL'den başlıyor

TOKİ’den dar gelirli ve asgari ücretliye ucuz fiyatlı daire müjdesi! 500 TL başvuru bedeli ödeyip 1+1 2+1 3+1 konut sahibi olabilirsiniz!

Proje: Erzurum Aşkale

Konut Tipleri: 3+1

Satış Yönetimi: Açık Satış

Başvuru Bedeli: 500 TL

Başvuru tarihleri: 24 Kasım 2021 - 31 Aralık 2021

Fiyat: 118.558,77 TL'den

Peşinat: 11.855,88 TL'den

Taksit: 592,79 TL'den başlıyor

TOKİ’den dar gelirli ve asgari ücretliye ucuz fiyatlı daire müjdesi! 500 TL başvuru bedeli ödeyip 1+1 2+1 3+1 konut sahibi olabilirsiniz!

Proje: Afyon, Sandıklı

Konut Tipleri: 2+1 ve 3+1

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

Başvuru Bedeli: 1.000 TL - 2000 TL

Başvuru tarihleri: 22 Kasım 2021 - 26 Kasım 2021

Kura Tarihi: 02 Aralık 2021

Fiyat: 191 bin 103 TL'den

Peşinat: 19 bin 110 TL'den

Taksit: 955 TL'den başlıyor

TOKİ’den dar gelirli ve asgari ücretliye ucuz fiyatlı daire müjdesi! 500 TL başvuru bedeli ödeyip 1+1 2+1 3+1 konut sahibi olabilirsiniz!

Proje: Bartın Merkez

Konut Tipleri: 1+1 ve 2+1

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

Başvuru Bedeli: 1.000 TL

Başvuru tarihleri: 09 Kasım 2021 - 19 Kasım 2021

Kura Tarihi: 26 Kasım 2021

Fiyat: 193.067,75 TL'den

Peşinat: 23.168,13 TL'den

Taksit: 943,89 TL'den başlıyor

Proje: Bitlis Merkez

Konut Tipleri: 2+1 ve 3+1

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

Başvuru Bedeli: 2.000 TL

Başvuru tarihleri: 18 Kasım 2021 - 30 Kasım 2021

Kura Tarihi: : 07 Aralık 2021

Fiyat: 171.512,00 TL'den

Peşinat: 17.151,20 TL'den

Taksit: 857,56 TL'den başlıyor

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