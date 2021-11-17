16 Kasım 2021 aktüel kataloğu yayında! BİM indirimleri belli oldu! Tuvalet kağıdı, yumuşatıcı, çamaşır deterjanı, beyaz eşyada...

BİM marketlerinde bu hatfa indirime giren ürünler aktüel ürünler kataloğu ile duyuruldu. Vatandaşlar harıl harıl en çok indirim yapan marketlerin aktüel kataloğunu araştırıyor. Bu hafta BİM'de deterjan ürünleri, mutfak ihtiyaçları ve beyaz eşyalarda büyük indirimler yapıldı. BİM 16 Kasım aktüel ürünler kataloğunun tam listesine haberimizde yer verdik. İşte market market gezmenize gerek kalmadan indrimleri öğrenebileceğiniz katalog...