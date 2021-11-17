30 TL üzeri alışverişlerde hediye çeki verilecek! ŞOK bu haftanın yeni indirimleri! Kaşar peyniri, sucuk, şampuan çeşitleri ve ev eşyalarında...

ŞOK, rakip zincir marketlerini yepyeni aktüel ürünler kataloğu ile alt etti. Vatandaşlar için başlatılan yeni kampanya kapsamında 30 TL ve üzeri NIVEA yüz bakım ürünü alımına hediye çeki verilecek. Bu haftaki katalogda şampuan çeşitleri, kahvaltılıklar ve ev eşyalarında büyük indirimlere yer verildi. Sabah saatlerinden itibaren en çok indirim yapan marketler araştırılıyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu...