30 TL üzeri alışverişlerde hediye çeki verilecek! ŞOK bu haftanın yeni indirimleri! Kaşar peyniri, sucuk, şampuan çeşitleri ve ev eşyalarında...
ŞOK bu haftanın yeni indirimlerini açıkladı. Özellikle hediye çeki verilecek olması diğer marketleri ezdi geçti. ŞOK yeni aktüel ürünler kataloğu ile gözleri kamaştırdı. Kozmetik ürünlerindeki indirimler bir hayli dikkat çekiyor. Ayrıca spor yapmak için aletlere ihtiyacı olan vatandaşlar ŞOK'un bu haftaki kataloğunu gördüğünde sevinçten havalara uçacak. İşte ŞOK yepyeni aktüel ürünler kataloğu tam liste!
17.11.2021 11:37
- Son Güncelleme: 17.11.2021 11:38
ŞOK, rakip zincir marketlerini yepyeni aktüel ürünler kataloğu ile alt etti. Vatandaşlar için başlatılan yeni kampanya kapsamında 30 TL ve üzeri NIVEA yüz bakım ürünü alımına hediye çeki verilecek. Bu haftaki katalogda şampuan çeşitleri, kahvaltılıklar ve ev eşyalarında büyük indirimlere yer verildi. Sabah saatlerinden itibaren en çok indirim yapan marketler araştırılıyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu...