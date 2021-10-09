TOKİ'den ayda 710 TL taksitle 18 bin TL peşinatla ev müjdesi! TOKİ konut satış başvurusu başladı! Dar gelirliler ve asgari ücretliler...
Dar gelirliler ve asgari ücretliler için konut satıl detayları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bankaların konut kredisi faiz oranları giderek yükselmeye devam eder iken vatandaş banka kredisiz ev sahibi olmanın yollarını aramaya devam ediyor. Başkan Erdoğan doğrultusundan oluşturulan konut fiyatları açıklaması ardından TOKİ'den yeni konut fırsatı geldi. TOKİ'den ayda 710 TL taksitle 18 bin TL peşinatla ev alma imkanı ise vatandaşı mest etmeye devam ediyor.
Konut kredisi çekmeden ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara TOKİ 240 aya varan vadelerle taksitle ev sahibi olma olanağı sundu. Başlatılan kampanya kapsamında değişik illerde yer alan çok sayıda konut kiradan bile daha ucuz taksitlerle satışa sunuldu.
TOKİ tarafından satılan projeler arasında yer alan Denizli Honaz konut projesi kapsamında ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara yönelik olarak 18 bin TL peşinat ve en düşük aylık taksit tutarı 710 TL olmak üzere kiradan bile daha düşük aylık ödemelerle ev sahibi olma fırsatı verildi.
TOKİ alt gelirli ve asgari ücretliler için başvuru şartları
TOKİ, satışını gerçekleştireceği ev için bazı şartlar aramaktadır. Bu şartlar; T.C. vatandaşı olması, Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir), Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç), Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması,
(Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç) Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.), Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 4.800 TL olarak uygulanmaktadır.), Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.
TOKİ başvuru için istenen belgeler neler?
Başvuru sahipleri,
Kimlik Fotokopisi,
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları "Hak Sahipliği Belgesi"
Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair),
Emekli vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazıyı, İbraz edeceklerdir.