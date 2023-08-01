TOKİ'den Ağustos müjdesi! 1+1, 2+1, 3+1 daireler sudan ucuz fiyata sizin olacak! Yüzde 25 peşinat + 1.962 TL taksit! Ankara, Konya, Tekirdağ...

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TOKİ'den ev almak isteyenlere yeni fırsatlar açıklandı! Ağustos ayında güncel ilanlarını yayınlayan TOKİ başkent Ankara başta olmak üzere bir çok ilde 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daireleri sudan ucuza satacak. Başvuru detayları belli oldu. Buna göre yüzde 25 peşinat talep edilirken, başlangıç taksit fiyatları 1.962 TL, 2.377 TL civarında olacak. İşte İL İL TOKİ konutları ve fiyatları...