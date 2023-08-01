TOKİ'den Ağustos müjdesi! 1+1, 2+1, 3+1 daireler sudan ucuz fiyata sizin olacak! Yüzde 25 peşinat + 1.962 TL taksit! Ankara, Konya, Tekirdağ...

TOKİ'den ev almak isteyenlere yeni fırsatlar açıklandı! Ağustos ayında güncel ilanlarını yayınlayan TOKİ başkent Ankara başta olmak üzere bir çok ilde 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daireleri sudan ucuza satacak. Başvuru detayları belli oldu. Buna göre yüzde 25 peşinat talep edilirken, başlangıç taksit fiyatları 1.962 TL, 2.377 TL civarında olacak. İşte İL İL TOKİ konutları ve fiyatları...
ANKARA MAMAK KUSUNLAR 2. ETAP 1472 KONUT, TİC. MER.
TOKİ güncel duyuruları şöyle;
''Ankara Mamak Kusunlar 1472 Konut AGG Projesi kapsamında İdaremiz Stoğunda bulunan 1+1 tipi 9 adet ve 2+1 tipi 10 adet konut, kura yöntemiyle satışa sunulmuştur. Başvurular T.C. Ziraat Bankası Ankara Şubelerine 14-18 Ağustos 2023 tarihlerinde yapılacaktır. ''
BURDUR-YEŞİLOVA (236/100.000) TOPLU KONUT UYGULAMASI
''İdaremizce "100.000 Sosyal Konut Kampanyası" kapsamında inşa edilen Burdur-Yeşilova (236/100000) Toplu Konut Projesinde, İdaremiz stoğunda bulunan Orta gelir nitelikli, (2+1) 30 adet, (3+1) 5 adet olmak üzere toplam 35 adet konut Kura Yöntemi ile satışa sunulmuştur.''