Şuan sudan ucuz bedava gibi görünen o yatırım aracı 32 TL olacak! Ne altın alın ne de dolar! Alan servet sahibi olacak!

Ekonomist Mert Başaran, son zamanlarda döviz ve piyasalarla ilgili yaptığı kritik değerlendirmelerle dikkat çekiyor. Özellikle gümüş yatırımı hakkında yaptığı açıklamalar, yatırımcıları yakından ilgilendiriyor. Başaran, gümüşün fiyatının şu anda bedava gibi göründüğünü, ancak ilerleyen zamanlarda 32 TL seviyesine ulaşabileceğini iddia ediyor. Başaran'ın yaptığı değerlendirmelere göre, gümüş yatırımı şu an için cazip bir seçenek olabilir. Fiyatların düşük seviyede seyrettiği bir dönemde gümüşe yatırım yapmak, ileride değer kazancı sağlama potansiyeli taşıyabilir.