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Şuan sudan ucuz bedava gibi görünen o yatırım aracı 32 TL olacak! Ne altın alın ne de dolar! Alan servet sahibi olacak!

Ekonomist Mert Başaran, son zamanlarda döviz ve piyasalarla ilgili yaptığı kritik değerlendirmelerle dikkat çekiyor. Özellikle gümüş yatırımı hakkında yaptığı açıklamalar, yatırımcıları yakından ilgilendiriyor. Başaran, gümüşün fiyatının şu anda bedava gibi göründüğünü, ancak ilerleyen zamanlarda 32 TL seviyesine ulaşabileceğini iddia ediyor. Başaran'ın yaptığı değerlendirmelere göre, gümüş yatırımı şu an için cazip bir seçenek olabilir. Fiyatların düşük seviyede seyrettiği bir dönemde gümüşe yatırım yapmak, ileride değer kazancı sağlama potansiyeli taşıyabilir.

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2023, 10:56 Güncelleme 02 Ağustos 2023, 10:56
Şuan sudan ucuz bedava gibi görünen o yatırım aracı 32 TL olacak! Ne altın alın ne de dolar! Alan servet sahibi olacak! 1

Şuan sudan ucuz bedava gibi görünen o yatırım aracı 32 TL olacak! Ne altın alın ne de dolar! Alan servet sahibi olacak!

Mert Başaran, yatırımcılara altın ve dolardan ziyade gümüş yatırımı yapmalarını öneriyor. Gümüş fiyatlarının şu anda yatırımcılar tarafından göz ardı edildiğini belirten Başaran, gelecekte gümüşün büyük bir değer kazanacağını ve 32 TL'ye kadar yükseleceğini ifade ediyor.

Şuan sudan ucuz bedava gibi görünen o yatırım aracı 32 TL olacak! Ne altın alın ne de dolar! Alan servet sahibi olacak! 2

Şuan sudan ucuz bedava gibi görünen o yatırım aracı 32 TL olacak! Ne altın alın ne de dolar! Alan servet sahibi olacak!

ALTININ TAHTINI SALLAYACAK! GÜMÜŞ FİYATLARINA DİKKAT!

Mert Başaran'a göre gümüş fiyatları 29,90 TL seviyesine kadar yükselecek. Aynı dönemde altın fiyatlarının da rekor seviyelere çıkacağını vurgulayan Başaran, ons fiyatlarında artış bekliyor ve doların değer kazanmasının da gümüş fiyatlarındaki büyük artışa neden olacağını söylüyor.

Şuan sudan ucuz bedava gibi görünen o yatırım aracı 32 TL olacak! Ne altın alın ne de dolar! Alan servet sahibi olacak! 3

Şuan sudan ucuz bedava gibi görünen o yatırım aracı 32 TL olacak! Ne altın alın ne de dolar! Alan servet sahibi olacak!

GÜMÜŞ: GÖZ ARDI EDİLEN DEĞERLİ YATIRIM!

Başaran, gümüşün altından daha fazla değer kazanabileceğine dikkat çekiyor ve gümüşün iyi bir yatırım aracı olduğunu vurguluyor. Yatırımcılar için gümüşün gelecekte büyük kazançlar sağlayabilecek potansiyele sahip olduğunu belirtiyor.

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