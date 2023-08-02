Aile destek ödeme TAKVİMİ 2023! Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Ağustos ayı Aile sosyal yardım paraları YATTI MI, ne zaman yatacak?

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2023 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenli olarak ödenmeye devam eden sosyal yardım paraları, Ağustos ayında da vatandaşlara ulaştırılmaya devam ediyor. Ödemelerin yatıp yatmadığına dair bilgilere erişim sağlamak için e-Devlet kapısı üzerinden sorgulama yapabilirsiniz. Peki Ağustos ayı Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte Aile destek ödeme takvimi! Sorgulama ekranı ve listesi...