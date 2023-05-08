TOKİ'den 650 bin konut listesi geldi! Mayısta 2. part 11 ilde! Çekilişsiz, kurasız 2+1 3+1 (3,4 katlı) 102-106 m2 daireler! Anında teslim...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), ev sahibi olmak isteyenler için her türlü imkanı sağlıyor. TOKİ, sürekli olarak yeni projeler başlatıyor ve uygun fiyatlarla satışlar yapmaya devam ediyor. Öte yandan 11 il için 650 bin konut teslimi yapılacak. 2+1 3+1 evler 3-4 katı geçmeyecek. İşte detaylar...