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Haberler Ekonomi TOKİ'den 650 bin konut listesi geldi! Mayısta 2. part 11 ilde! Çekilişsiz, kurasız 2+1 3+1 (3,4 katlı) 102-106 m2 daireler! Anında teslim...

TOKİ'den 650 bin konut listesi geldi! Mayısta 2. part 11 ilde! Çekilişsiz, kurasız 2+1 3+1 (3,4 katlı) 102-106 m2 daireler! Anında teslim...

TOKİ'nin Mayıs kampanyaları için aramalar hız kazandı. Devlet TOKİ vasıtasıyla ucuza ev sahibi olmanın yolunu açıyor. Öte yandan 11 il için toplamda 650 bin konut teslimi gerçekleşecek. İşte Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

takvim.com.tr
08.05.2023 21:30 - Son Güncelleme: 08.05.2023 21:33
TOKİ’den 650 bin konut listesi geldi! Mayısta 2. part 11 ilde! Çekilişsiz, kurasız 2+1 3+1 3,4 katlı 102-106 m2 daireler! Anında teslim...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), ev sahibi olmak isteyenler için her türlü imkanı sağlıyor. TOKİ, sürekli olarak yeni projeler başlatıyor ve uygun fiyatlarla satışlar yapmaya devam ediyor. Öte yandan 11 il için 650 bin konut teslimi yapılacak. 2+1 3+1 evler 3-4 katı geçmeyecek. İşte detaylar...

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TOKİ’den 650 bin konut listesi geldi! Mayısta 2. part 11 ilde! Çekilişsiz, kurasız 2+1 3+1 3,4 katlı 102-106 m2 daireler! Anında teslim...

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık asrın deprem felaketleri sonrası devlet tüm imkanlarıyla yaraları sarmaya devam ediyor. Afet bölgesinde kalıcı konut çalışmalarını başlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 142 bin konutun temelini atarken, toplamda 650 bin konutu teslim edecek.

TOKİ’den 650 bin konut listesi geldi! Mayısta 2. part 11 ilde! Çekilişsiz, kurasız 2+1 3+1 3,4 katlı 102-106 m2 daireler! Anında teslim...

Asrın felaketi olarak nitelenen 6 Şubat depreminin üzerinden 3 ay geçti. İlk günden itibaren gerek devlet kurumları gerekse sivil toplum kuruluşları ile 85 milyon vatandaş depremzedelerin yanında olmaya devam ediyor.

TOKİ’den 650 bin konut listesi geldi! Mayısta 2. part 11 ilde! Çekilişsiz, kurasız 2+1 3+1 3,4 katlı 102-106 m2 daireler! Anında teslim...

Bir yandan ihtiyaçları karşılanan depremzedeler için bir yandan da kalıcı konutların yapımı ve teslimi sürüyor.

TOKİ’den 650 bin konut listesi geldi! Mayısta 2. part 11 ilde! Çekilişsiz, kurasız 2+1 3+1 3,4 katlı 102-106 m2 daireler! Anında teslim...

İlk günden itibaren bölgede çalışmalara başlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kalıcı konutları hızla bitiriyor.

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