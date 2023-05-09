3600 kısmi emeklilikte 900 gün prim indirimi de torbada! EYT sonrası Bağkur'luya tescil affı, İHYA, prim eşitliği! 2000 öncesi - 2000 sonrası TEK KÜMEDE! Maaşta 1261 kuralı....
Bağkur'lular için yeni haklar arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. EYT sonrası 1 milyon küçük esnafa da prim müjdesi geldi. Böylelikle 5 yıl erken emeklilik hakkı verilecek. İşte detaylar...
09.05.2023 09:40 - Son Güncelleme: 09.05.2023 09:40
Emeklilik hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. Küçük esnafın emeklilik için gerekli olan gün sayısının 7.200'e indirilmesiyle beraber, maaşta etkili olan 1261 gün kuralı da değişecek. Böylelikle az primle yüksek emekli aylığı alma avantajı da doğmuş olacak. Kısmi emeklilikte ise Bağkur'lular 4500 günle emekli olabilecekler. Öte yandan prim eksikliğini tamamlamak için İHYA'da yapabilecekler. Peki, prim indirimi ne zaman yürürlüğe girecek? Bağkur'luya tescil affı gelecek mi? İşte merak edilenler!
Milyonların yüzünü güldüren EYT yasasının ardından bakkaldan berbere, terziden marangoza 1 milyon küçük esnafa da prim müjdesi geldi.