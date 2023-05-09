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Haberler Ekonomi 3600 kısmi emeklilikte 900 gün prim indirimi de torbada! EYT sonrası Bağkur'luya tescil affı, İHYA, prim eşitliği! 2000 öncesi - 2000 sonrası TEK KÜMEDE! Maaşta 1261 kuralı....

3600 kısmi emeklilikte 900 gün prim indirimi de torbada! EYT sonrası Bağkur'luya tescil affı, İHYA, prim eşitliği! 2000 öncesi - 2000 sonrası TEK KÜMEDE! Maaşta 1261 kuralı....

Bağkur'lular için yeni haklar arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. EYT sonrası 1 milyon küçük esnafa da prim müjdesi geldi. Böylelikle 5 yıl erken emeklilik hakkı verilecek. İşte detaylar...

takvim.com.tr
09.05.2023 09:40 - Son Güncelleme: 09.05.2023 09:40
EYT sonrası Bağkur’luya tescil affı, İHYA, prim eşitliği! 2000 öncesi - 2000 sonrası TEK KÜMEDE! 3600 kısmi emeklilikte 900 gün prim indirimi de torbada! Maaşta 1261 kuralı....

Emeklilik hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. Küçük esnafın emeklilik için gerekli olan gün sayısının 7.200'e indirilmesiyle beraber, maaşta etkili olan 1261 gün kuralı da değişecek. Böylelikle az primle yüksek emekli aylığı alma avantajı da doğmuş olacak. Kısmi emeklilikte ise Bağkur'lular 4500 günle emekli olabilecekler. Öte yandan prim eksikliğini tamamlamak için İHYA'da yapabilecekler. Peki, prim indirimi ne zaman yürürlüğe girecek? Bağkur'luya tescil affı gelecek mi? İşte merak edilenler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT sonrası Bağkur’luya tescil affı, İHYA, prim eşitliği! 2000 öncesi - 2000 sonrası TEK KÜMEDE! 3600 kısmi emeklilikte 900 gün prim indirimi de torbada! Maaşta 1261 kuralı....

Milyonların yüzünü güldüren EYT yasasının ardından bakkaldan berbere, terziden marangoza 1 milyon küçük esnafa da prim müjdesi geldi.

EYT sonrası Bağkur’luya tescil affı, İHYA, prim eşitliği! 2000 öncesi - 2000 sonrası TEK KÜMEDE! 3600 kısmi emeklilikte 900 gün prim indirimi de torbada! Maaşta 1261 kuralı....

Küçük esnafın emekliliği için gerekli gün sayısı 7200'e indirilerek SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Esnafın gelirini de artıracak bu adımla emekliliği belirleyen son 1261 gün kuralı da değişecek.

EYT sonrası Bağkur’luya tescil affı, İHYA, prim eşitliği! 2000 öncesi - 2000 sonrası TEK KÜMEDE! 3600 kısmi emeklilikte 900 gün prim indirimi de torbada! Maaşta 1261 kuralı....

Emekli aylığı hesaplamasında, sigortalıların emeklilik tarihinden geriye doğru prim veya kesenek ödenerek geçen 7 yıllık fiili hizmet (360x7= 2520 gün) süresi esas alınıyor.

EYT sonrası Bağkur’luya tescil affı, İHYA, prim eşitliği! 2000 öncesi - 2000 sonrası TEK KÜMEDE! 3600 kısmi emeklilikte 900 gün prim indirimi de torbada! Maaşta 1261 kuralı....

Bu kural sadece SSK'lıları değil bütün çalışanları ilgilendiriyor. Son yedi yıllık fiili hizmet süresinin yarısından bir gün fazlası olan 1261 prim ödeme günü hangi statüde geçtiyse o şartlarda emekli olunuyor.

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