3600 kısmi emeklilikte 900 gün prim indirimi de torbada! EYT sonrası Bağkur'luya tescil affı, İHYA, prim eşitliği! 2000 öncesi - 2000 sonrası TEK KÜMEDE! Maaşta 1261 kuralı....

Emeklilik hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. Küçük esnafın emeklilik için gerekli olan gün sayısının 7.200'e indirilmesiyle beraber, maaşta etkili olan 1261 gün kuralı da değişecek. Böylelikle az primle yüksek emekli aylığı alma avantajı da doğmuş olacak. Kısmi emeklilikte ise Bağkur'lular 4500 günle emekli olabilecekler. Öte yandan prim eksikliğini tamamlamak için İHYA'da yapabilecekler. Peki, prim indirimi ne zaman yürürlüğe girecek? Bağkur'luya tescil affı gelecek mi? İşte merak edilenler!