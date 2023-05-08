Bakanı Bilgin’den tarihi artış sinyali! Asgari ücrete zam ne kadar olacak? İşte detaylar...

Son dakika haberine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücret zammına ilişkin açıklamada bulundu. Asgari ücretin sadece en düşük ücreti belirlemediğine dikkat çeken Bakan Bilgin,"Asgari ücreti yukarı çıkardıkça, bütün ücretler yukarı doğru çıkıyor. 'Siz asgari ücreti yüzde 70 artırdığınız zaman üsttekiler de yüzde 70 artış bekliyor diyorlar." şeklinde konuştu.