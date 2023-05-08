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Haberler Ekonomi Bakanı Bilgin'den tarihi artış sinyali! Asgari ücrete zam ne kadar olacak? İşte detaylar...

Bakanı Bilgin'den tarihi artış sinyali! Asgari ücrete zam ne kadar olacak? İşte detaylar...

Son dakika haberine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücret zammına ilişkin rakam verdi. Asgari ücretin sadece en düşük ücreti belirlemediğine dikkat çeken Bakan Bilgin,"Asgari ücreti yukarı çıkardıkça, bütün ücretler yukarı doğru çıkıyor. 'Siz asgari ücreti yüzde 70 artırdığınız zaman üsttekiler de yüzde 70 artış bekliyor diyorlar." şeklinde konuştu.

08.05.2023 22:20 - Son Güncelleme: 08.05.2023 22:21
Bakanı Bilgin’den tarihi artış sinyali! Asgari ücrete zam ne kadar olacak? İşte detaylar...

Son dakika haberine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücret zammına ilişkin açıklamada bulundu. Asgari ücretin sadece en düşük ücreti belirlemediğine dikkat çeken Bakan Bilgin,"Asgari ücreti yukarı çıkardıkça, bütün ücretler yukarı doğru çıkıyor. 'Siz asgari ücreti yüzde 70 artırdığınız zaman üsttekiler de yüzde 70 artış bekliyor diyorlar." şeklinde konuştu.

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Bakanı Bilgin’den tarihi artış sinyali! Asgari ücrete zam ne kadar olacak? İşte detaylar...

Asgari ücretle ilgili tarihi bir adım attıklarının altını çizen Bakan Bilgin şunları kaydetti:

Bakanı Bilgin’den tarihi artış sinyali! Asgari ücrete zam ne kadar olacak? İşte detaylar...

"Asgari ücretle ilgili bir tarihsel bir adım attık, geliri vergi dışı bıraktık. Asgari ücretten 1 buçuk yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz.

Bakanı Bilgin’den tarihi artış sinyali! Asgari ücrete zam ne kadar olacak? İşte detaylar...

"TEMMUZDA DA EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKARACAĞIZ"
Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenleme yaptık ocak ayında, temmuzda da aynısını yapacağız.

Bakanı Bilgin’den tarihi artış sinyali! Asgari ücrete zam ne kadar olacak? İşte detaylar...

"500 DOLAR CİVARINDA OLACAK"
Benim oradaki yaklaşımım şudur, aşağı yukarı 500 dolar civarında, ona denk bir asgari ücret düzenlemesi yapmamız gerekir. Çalışmalarımız hazır."

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