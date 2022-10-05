TOKİ'den 60 bin TL verene net brüt 75-105 m2 2+1, 3+1 daire! 608 bin TL'lik evler 2 bin 280 liraya sizin olacak! İstanbul, İzmir, Diyarbakır...
TOKİ sosyal konut başvuruları devam ederken, İstanbul, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Artvin, Batman, Burdur, Çorum, Denizli, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Malatya, Manisa, Niğde, Sakarya, Siirt, Tunceli, Yozgat'ta ve diğer illerde daire almak isteyenler araştırmalarını hızlandı. TOKİ kura çekimi tarihleri için geri sayım başladı. Peki TOKİ başvuru şartları neler, başvuru iptali nasıl yapılır, ücret iadesi olur mu? TOKİ peşintı ne kadar? İşte başvurular bitmeden bilinmesi gerekenler!
TOKİ başvuruları Ekim ayı sonuna kadar sürecek. Cumhuriyer tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ilk temelleri 25 Ekim'de atılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kapsamında 25 Ekim`de temeli atılacak 5 bin konutun adresini verdi. İşte 240 ay vade ile 81 ile sosyal konut projesi hakkında tüm detaylı bilgiler! Halen başvuru yapmamış olanlar için peşinat tutarı, taksit ödeme planı ve diğer merak edilenlere haberimizde yer verdik! İşte TOKİ sosyal konut başvuru bilgileri...
TOKİ SOSYAL KONUT TAKSİTLERİ NE KADAR?
TOKİ, 81 ilde toplamda 250 bin adet konut, 100 bin arsa ve 10 bin iş yeri satışı gerçekleştirecek. Konut satışları için 2+1 ve 3+1 konutların aylık taksitleri belli oldu. Bu çerçevede TOKİ sosyal konut projesi 608 bin TL'lik 2+1 evlerin aylık taksit tutarı 2 bin 280 lira olacak ve 240 ay vade ile ödenecek. TOKİ 3+1 sosyal konut 850 bin TL'lik fiyat üzerinden aylık 3187 TL aylık taksitlerle ödenecek. TOKİ peşinatları 3+1 için 85 bin TL, 2+1 için ise de 60 bin TL olarak belirlendi.