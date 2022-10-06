Şimdi bunu yapıp 750 ve 1000 TL fazla maaş alabilirsiniz! Emekli maaşı yetmeyenlere bomba maaş arttırma formülü!

Yüksek maaş alma hayali kuran emekliler maaşlarına eklenecek iyileştirmeleri dikkatle takip ediyor. SSK ya da Bağ -Kur ayırt etmeksizin tüm emekliler verilen haklardan yararlanıyor. Bazı durumlarda ise bu haklardan haberdar olmak gerekiyor. Aksi durumda sağlanan haklardan yararlanılamıyor. İstenen şartları yerine getiren vatandaşlar, sağlanan avantajlardan kolayca yararlanıyor. Emekli aylığının yükselmesini isteyen vatandaşlar, sağlanan alternatifleri uygulayarak istedikleri maaşa kavuşuyor.