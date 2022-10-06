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Şimdi bunu yapıp 750 ve 1000 TL fazla maaş alabilirsiniz! Emekli maaşı yetmeyenlere bomba maaş arttırma formülü!

Emekli maaşı yetmeyenlere bomba maaş arttırma formülü! Aylıklarını 750 TL artırabileceklerini öğrenen vatandaşlar bunun nasıl sağlanacağını incelemeye koyuldu. 3,5 senede SGK'ya ödenen tavan fiyattan bu sene için 37.530 TL' den kazanç bildirimi yapılması durumunda her ay için 50-60 TL seviyesinde maaşlarda artış söz hususu olacak. 3,5 senede tavandan bildirilen kazançlar ile maaşlar 750 TL artıyor. Bu arada emeklilerin maaşlarının tedavisine yönelik olarak yeni iyileştirme çalışmalarının da devreye girmesi hedefleniyor.

takvim.com.tr
06.10.2022 08:36 - Son Güncelleme: 06.10.2022 08:36
Şimdi bunu yapıp 750 ve 1000 TL fazla maaş alabilirsiniz! Emekli maaşı yetmeyenlere bomba maaş arttırma formülü!

Yüksek maaş alma hayali kuran emekliler maaşlarına eklenecek iyileştirmeleri dikkatle takip ediyor. SSK ya da Bağ -Kur ayırt etmeksizin tüm emekliler verilen haklardan yararlanıyor. Bazı durumlarda ise bu haklardan haberdar olmak gerekiyor. Aksi durumda sağlanan haklardan yararlanılamıyor. İstenen şartları yerine getiren vatandaşlar, sağlanan avantajlardan kolayca yararlanıyor. Emekli aylığının yükselmesini isteyen vatandaşlar, sağlanan alternatifleri uygulayarak istedikleri maaşa kavuşuyor.

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Şimdi bunu yapıp 750 ve 1000 TL fazla maaş alabilirsiniz! Emekli maaşı yetmeyenlere bomba maaş arttırma formülü!

Emekli Maaşlarında Sgk Ve Bağ-Kur Farkı Var Mı?

SGK prim ödemelerini işçinin bağlı olduğu işveren öderken, Bağ-Kur primlerini ise kendi işini yapan iş ve meslek sahibi öder.

Şimdi bunu yapıp 750 ve 1000 TL fazla maaş alabilirsiniz! Emekli maaşı yetmeyenlere bomba maaş arttırma formülü!

Adına kayıtlı bir işyeri olması durumunda kendi primini öderken, sağlık haklarından da yararlanır Bağ-Kur'lu... Emeklilik prim gün adedi SGK'lı çalışanlardan daha düşüktür.

Şimdi bunu yapıp 750 ve 1000 TL fazla maaş alabilirsiniz! Emekli maaşı yetmeyenlere bomba maaş arttırma formülü!

Bu SGK'lılar yönünden bir üstünlük olarak kabul edilmektedir. Hem de SGK emeklilerinin emekli maaşları daha yüksekken Bağ- Kur emeklilerinin maaşı düşüktür.

Şimdi bunu yapıp 750 ve 1000 TL fazla maaş alabilirsiniz! Emekli maaşı yetmeyenlere bomba maaş arttırma formülü!

Emeklilik şartını yerine getiren Bağ-Kur'lu son 3,5 senesini SGK primi olarak öderse SGK'lı olarak emeklilik hakkı kazanır.

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