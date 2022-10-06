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Haberler Ekonomi Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, İNG, TEB, Garanti... Bugün başvuru yapsam hangi banka yüzde kaç faizle konut kredisi verir?

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, İNG, TEB, Garanti... Bugün başvuru yapsam hangi banka yüzde kaç faizle konut kredisi verir?

Ev alabilmek amacıyla kaynak sağlayan bankalar, kredi imkânı sağlayarak müşterilerine yardımcı olmaktadır. Kişinin ev alabilmek üzere bankadan çektiği krediye konut kredisi adı verilmektedir. Tabii bu kredi de yapılan faiz yüzdeleri vardır. Müşteriler de ödeme basitliği amacıyla en makul kredi faizi koyan bankalar ile anlaşmaktadır. Konut kredisi çekmek amacıyla bankaların ne kadar faiz koyduğu merak uyandıran konulardan biridir.

takvim.com.tr
06.10.2022 09:08 - Son Güncelleme: 06.10.2022 09:08
Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, İNG, TEB, Garanti... Bugün başvuru yapsam hangi banka yüzde kaç faizle konut kredisi verir?

İnsanın esas haklarından birisi de barınma hakkıdır. İnsan var olmasından beri kendi gereksinimlerini karşılayacağı bir yaşam sınırı oluşturmuştur. Bugün de aynı hassasiyet söz konusudur. Bunun yanı sıra ev kiralarının çok olması gibi sebeplerden ötürü ev almaya yönelimler artmıştır. Peki bugün başvuru yapsam hangi banka yüzde kaç faizle konut kredisi verir? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, İNG, TEB, Garanti...

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Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, İNG, TEB, Garanti... Bugün başvuru yapsam hangi banka yüzde kaç faizle konut kredisi verir?

Kredi tutarı, 150.000 TL amacıyla %1,20 faiz uygulanılarak kredi vadesi 10 yıldır.

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, İNG, TEB, Garanti... Bugün başvuru yapsam hangi banka yüzde kaç faizle konut kredisi verir?

Kredi Tutarı: 200.000 TL amacıyla 10 senede %1,20 faiz uygulanmaktadır.

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, İNG, TEB, Garanti... Bugün başvuru yapsam hangi banka yüzde kaç faizle konut kredisi verir?

Ev satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

İlgili bankalardan konut kredisi alabilmek üzere oluşturulan başvuruların yanısıra alıncak ev ile alakalı denetim edilmesi gereken hususlar vardır. İlk olarak meşru mevzuatlara dikkat edilmelidir.

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, İNG, TEB, Garanti... Bugün başvuru yapsam hangi banka yüzde kaç faizle konut kredisi verir?

Konut Kredisi Alabilmenin Şartları?

Konut kredisi müracaatında bulunmak amacıyla parasal gelir haline dikkat edilmektedir. Belli bir gelir düzeyine sahip olanlara bu kredi verilmektedir.

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