Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, İNG, TEB, Garanti... Bugün başvuru yapsam hangi banka yüzde kaç faizle konut kredisi verir?

İnsanın esas haklarından birisi de barınma hakkıdır. İnsan var olmasından beri kendi gereksinimlerini karşılayacağı bir yaşam sınırı oluşturmuştur. Bugün de aynı hassasiyet söz konusudur. Bunun yanı sıra ev kiralarının çok olması gibi sebeplerden ötürü ev almaya yönelimler artmıştır. Peki bugün başvuru yapsam hangi banka yüzde kaç faizle konut kredisi verir? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, İNG, TEB, Garanti...