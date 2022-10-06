Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, İNG, TEB, Garanti... Bugün başvuru yapsam hangi banka yüzde kaç faizle konut kredisi verir?
Ev alabilmek amacıyla kaynak sağlayan bankalar, kredi imkânı sağlayarak müşterilerine yardımcı olmaktadır. Kişinin ev alabilmek üzere bankadan çektiği krediye konut kredisi adı verilmektedir. Tabii bu kredi de yapılan faiz yüzdeleri vardır. Müşteriler de ödeme basitliği amacıyla en makul kredi faizi koyan bankalar ile anlaşmaktadır. Konut kredisi çekmek amacıyla bankaların ne kadar faiz koyduğu merak uyandıran konulardan biridir.
06.10.2022 09:08 - Son Güncelleme: 06.10.2022 09:08
İnsanın esas haklarından birisi de barınma hakkıdır. İnsan var olmasından beri kendi gereksinimlerini karşılayacağı bir yaşam sınırı oluşturmuştur. Bugün de aynı hassasiyet söz konusudur. Bunun yanı sıra ev kiralarının çok olması gibi sebeplerden ötürü ev almaya yönelimler artmıştır. Peki bugün başvuru yapsam hangi banka yüzde kaç faizle konut kredisi verir? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, İNG, TEB, Garanti...