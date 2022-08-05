TOKİ’den 37 bin TL verene brüt 86,34 2+1 daire! Kaçıran başını taşlara vurur! Başvurular az evvel başladı! İstanbul, Tekirdağ, Sivas...

Ev sahibi olmak isteyenlere TOKİ müjdeyi duyurdu! Kiradan daha ucuz taksit ödemeleri ile nihayetinde ev sahibi olabilirsiniz. TOKİ projeleri kapsamında yeni konut satışlarını duyurdu. OKİ'nin satışa sunduğu ucuz konut projeleri ile dar gelirli vatandaşlar hayallerine kavuşuyor. Bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından eylül ayında açıklanacak olan yeni TOKİ projesinin detayları belli oldu. İşte ayrıntılar...