Başvuru ekranı aktif edildi! İlköğretim mezunu ev hanımları sabah 7 akşam 5 saatleri arasında... İŞKUR'dan paketleme işiyle en az 5.500 TL maaş!

İŞKUR paketleme işçisi alım ilanı yayımladı. Türkiye'nin 81 ilinde kadın ve erkek binlerce kişi işe alınacak. En az 18 yaş üstü vatandaşların başvuruları kabul edilecek. Evde oturmaktan sıkılın hanımlar, iş arayanlar dikkat başvurular başladı. Başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere tüm illerde en az ilkoköğretim mezunu paketleme işçisi aranıyor. Çalışma saatleri firmadan firmaya değişmekle birlikte genel olarak sabah 7 akşam 5 olarak kaydedildi. İşte İŞKUR paketleme işçisi alımı başvuru detayları...