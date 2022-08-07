Başvuru ekranı aktif edildi! İlköğretim mezunu ev hanımları sabah 7 akşam 5 saatleri arasında... İŞKUR'dan paketleme işiyle en az 5.500 TL maaş!
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sitesindeki iş ilanlarını güncelledi. Paketleme işçisi alımları başladı. Buna göre fabrika ve üretim tesislerinde paketle işleri ile ilgili yüzlerce iş ilanı yayımladı. İŞKUR'un ''açık iş ilanları'' kategorisinde yayınlanan ilanlara göre, Türkiye geneli paketleme işçisi alımı yapılacak. Paketleme işi ile ilgili yayınlanan ilanlara ait detaylar haberimizde..
İŞKUR paketleme işçisi alım ilanı yayımladı. Türkiye'nin 81 ilinde kadın ve erkek binlerce kişi işe alınacak. En az 18 yaş üstü vatandaşların başvuruları kabul edilecek. Evde oturmaktan sıkılın hanımlar, iş arayanlar dikkat başvurular başladı. Başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere tüm illerde en az ilkoköğretim mezunu paketleme işçisi aranıyor. Çalışma saatleri firmadan firmaya değişmekle birlikte genel olarak sabah 7 akşam 5 olarak kaydedildi. İşte İŞKUR paketleme işçisi alımı başvuru detayları...
İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar, İzmir, Konya, Bursa, Muğla, Balıkesir, Kastamonu, Kayseri, Antalya, Kütahya, Gaziantep, Denizli, Eskişehir, Tekirdağ, Denizli, Kocaeli, Kahramanmaraş ve daha diğer tüm illerde paketleme işçisi aranıyor.
Başvuruda bulunmak isteyen adayların öncelikli olarak İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmaları gerektiğini belirtelim. İŞKUR aracılığı ile işe girenler en az asgari ücret yani 5.500 TL almaktadır.
18 yaş üstündekilerin başvurabildiği paketleme işçisi alımı işi ilanlarının tümüne BURADAN ulaşabilirsiniz. Ev hanımları, iş arayan herkes başvuru yapabilir.
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
1 – T.C. Vatandaşı olmak,
2 – 18 Yaşını doldurmuş olmak,
3 – Kamu haklarından mahrum olmamak,
4 – İŞKUR'a kayıtlı olmak,
5 – Emekli olmamak,